Califórnia declara estado de emergência por varíola dos macacos

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou na segunda-feira, 1, estado de emergência para acelerar os esforços contra o surto da varíola dos macacos. O estado tornou-se o segundo nos Estados Unidos a adotar a medida.

Segundo Newsom, o governo irá ampliar o acesso e informações sobre a vacinação contra a doença.

“Continuaremos trabalhando com o governo federal para garantir mais vacinas, aumentar a conscientização sobre a redução de riscos e apoiar a comunidade LGBTQ no combate à estigmatização”, disse em comunicado.

Ele acrescentou que o governo adotou como base algumas das políticas adotadas durante a pandemia do coronavírus para garantir que populações vulneráveis tenham acesso à imunização.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou em 23 de julho a varíola dos macacos (conhecida em inglês por monkeypox), como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (PHEIC, na sigla em inglês). A decisão foi anunciada pelo diretor-geral do órgão, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a despeito da falta de consenso entre os membros da agência. “Temos um surto que se espalhou rapidamente pelo mundo por meio de novos modos de transmissão sobre os quais entendemos muito pouco e que atendem aos critérios das regulamentações internacionais de saúde”, afirmou Tedros.

Até o momento, a emergência foi declarada seis vezes: na pandemia de gripe H1N1 (2009), nos surtos de Ebola (na África Ocidental 2013-2015 e na República Democrática do Congo 2018-2020), poliomielite (2014), Zika vírus (2016) e Covid-19 (2020), de acordo com a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos.

Cerca de 800 casos de varíola dos macacos foram relatados na Califórnia, de acordo com órgãos de saúde locais. Embora autoridades observem que o vírus pode infectar qualquer pessoa, os casos têm se concentrado principalmente em homens gays, o que agravou a discriminação contra a comunidade homoafetiva.

A cepa identificada no atual surto da Califórnia raramente é fatal, e as pessoas geralmente se recuperam em semanas. Mas as lesões e bolhas causadas pelo vírus são dolorosas e podem impedir a deglutição ou os movimentos intestinais se estiverem localizados na garganta ou no ânus.

O vírus da varíola dos macacos se espalha através do contato pele a pele prolongado e próximo, que pode incluir abraços e beijos, bem como o compartilhamento de roupas de cama, toalhas e roupas.

O decreto do governador permite que médicos de emergência administrem vacinas aprovadas pelo governo federal contra a doença. A Califórnia já aplicou mais de 25.000 doses das 61.000 que recebeu.

Na semana passada, o estado havia expandido sua capacidade para processar mais de 1.000 testes por semana. Parte dos infectados afirmou, no entanto, que a longa espera pelos resultados dos testes atrasou as opções de tratamento.

