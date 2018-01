Caiu do céu: Excremento “vaza” de avião e atinge vilarejo indiano

As autoridades indianas suspeitam que uma grande massa congelada que caiu do céu e atingiu o vilarejo de Fazilpur Badli, no norte do país, se trate, na verdade, de excrementos humanos que “vazaram” de um avião.

O caso aconteceu no último sábado, de acordo com a emissora BBC. Segundo moradores do vilarejo, a massa de mais de 10 quilos provocou um “grande baque” quando despencou do céu.

Surpreendidas, algumas pessoas recolheram pedaços do gelo como lembrança, pois acreditavam se tratar de um objeto celestial ou extraterrestre.

Porém, após analisaram o material, especialistas do Departamento Meteorológico da Índia concluíram que a massa não era derivada de um fenômeno meteorológico, mas excrementos caídos de um avião e congelados durante a queda.

Ainda não se sabe qual avião ou companhia aérea está envolvida no caso.

As aeronaves possuem um sistema de armazenamento de resíduos, que só devem ser liberados após o pouso. Porém, esse tipo de vazamento acidental não é incomum.

Em dezembro de 2016, um tribunal indiano decidiu que as companhias aéreas nacionais seriam multadas se seus aviões liberassem os resíduos humanos durante o voo.

Em 2016, uma mulher em Madhya Pradesh, região central do país, sofreu uma grave lesão no ombro quando foi atingida por um pedaço de gelo que caiu do céu e quebrou o telhado de sua casa. Segundo a imprensa local, o objeto que a atingiu era uma massa de excrementos congelados.