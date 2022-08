Cadeirante de 93 anos morre após ser eletrocutado pela polícia inglesa

Dois policiais do condado inglês de Sussex envolvidos no disparo de uma arma de eletrochoque contra um cadeirante de 93 começaram a ser investigados nesta quinta-feira, 4, pelo Escritório Independente de Conduta Policial (IOPC) por homicídio culposo. O idoso, segundo a polícia, ameaçava funcionários de uma casa de repouso com uma faca.

O incidente aconteceu em 21 de junho, após a polícia ser chamada ao lar de idosos St Leonards-on-Sea, no oeste de Sussex. Depois de ser atingido, Donald Burges, que sofria de demência e ficava em cadeira de rodas depois de ter perdido uma das pernas, foi levado para hospital, onde ficou algemado à cama. Ele morreu três semanas depois de ser eletrocutado, em 13 de julho.

De acordo com a polícia, um dos oficiais tentou conter Burgess com um spray incapacitante e um bastão. Outro agente então disparou com uma arma de eletrochoque.

+Bombeiros de Londres enfrentam dia mais caótico desde a II Guerra Mundial

Após alegações sobre o uso excessivo da força pelos oficiais, a polícia de Sussex pediu a um agente para averiguar o caso. Os dois policiais envolvidos receberam notificações de má conduta e cartas que informam que estão sob investigação criminal por homicídio culposo. O IOPC enfatizou que isso não significa necessariamente que seguiriam os processos disciplinares ou acusações criminais.

“Quero expressar minhas condolências aos parentes do homem e àqueles que o conheceram. Aconselhamos seus familiares sobre nossa investigação independente e explicamos os passos que tomaremos”, disse Graham Beesley, diretor regional do IOPC, em nota. “Isso incluirá investigar se a força usada pelos dois policiais contra esse homem foi razoável, necessária e proporcional às circunstâncias e de acordo com as políticas, procedimentos e orientações locais e nacionais”.

Segundo o IOPC, há uma clara preocupação com queixas de uso desproporcional de armas de choque contra pessoas negras e pessoas com problemas de saúde mental. Em junho, um homem foi atingido com arma de choque pela polícia de Londres e teve que ser resgatado no rio Tâmisa, antes de morrer.

Continua após a publicidade