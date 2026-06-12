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Mundo

Cadáver é encontrado em frente ao estádio onde a seleção iraniana treina no México

O corpo foi encontrado dentro de um veículo que estava no estacionamento de um supermercado de frente para o Estádio Caliente, em Tijuana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 22h48
CONFUSÃO - O Irã: sob ameaça de regras extravagantes
CONFUSÃO - O Irã: sob ameaça de regras extravagantes (Orhan Cicek/Anadolu/Getty Images)
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Cadáver é encontrado em frente ao estádio onde a seleção iraniana treina no México Priorize VEJA no Google

Um cadáver em decomposição foi encontrado no porta-malas de um carro estacionado em frente ao estádio no México onde a seleção iraniana de futebol treina para a Copa do Mundo de 2026, confirmou a AFP nesta sexta-feira, 12.

O veículo, um SUV Toyota cinza, estava no estacionamento de um supermercado de frente para o Estádio Caliente, em Tijuana, local utilizado diariamente pela equipe persa e situado perto de seu hotel.

O ‘Team Melli’ foi forçado, de última hora, a estabelecer seu campo base no México em vez de nos Estados Unidos, como havia sido planejado originalmente, devido ao conflito em curso entre Washington e Teerã.

Ao abrir o veículo nesta sexta-feira, os policiais se depararam com um forte odor de putrefação. Agentes protegidos por trajes de segurança examinaram o corpo no local antes de removê-lo.

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A Promotoria de Tijuana informou à AFP que uma patrulha localizou o carro e, ao inspecioná-lo, “encontrou uma pessoa envolta em um saco preto no porta-malas, apresentando sinais de violência”. O órgão informou que o veículo estava estacionado no local desde quarta-feira.

Tijuana é considerada uma das cidades mais perigosas do país, tendo registrado mais de 1.200 homicídios em 2025, segundo estatísticas oficiais. Um comboio fortemente armado da Guarda Nacional escolta o ônibus que transporta a seleção iraniana entre o hotel e o estádio, um trajeto que leva apenas um minuto.

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Na sexta-feira, a equipe deixou o estádio logo após as autoridades terem removido o corpo. A equipe não respondeu à AFP sobre se a segurança seria reforçada após o incidente.

O Irã estreia na Copa do Mundo na segunda-feira contra a Bélgica, em Los Angeles, na partida de abertura do Grupo G, que também inclui Egito e Nova Zelândia.

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(AFP)

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TAGS:
Copa do Mundo
Copa do Mundo 2026
Esporte
México
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