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Parceria entre Fundação Cacique Cobra Coral e Argentina remonta à Guerra das Malvinas

Entidade anunciou a suspensão da assistência climática ao país após críticas de Javier Milei ao Brasil durante evento do PL em São Paulo

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 10h56 | Atualizado em 28 jul 2026, 16h19
Javier Milei
Javier Milei (Tomas Cuesta/AFP)
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A Fundação Cacique Cobra Coral (FCCC), que diz interferir “misticamente” no clima desde 1931, anunciou nesta segunda-feira, 27, a suspensão de suas atividades de “assistência climática” na Argentina, em resposta às declarações do presidente argentino, Javier Milei, durante a convenção do Partido Liberal (PL), em São Paulo, para anunciar oficialmente a candidatura de Flávio Bolsonaro às eleições de novembro.

Em nota nas redes sociais, a FCCC classificou o discurso de Milei como um “ataque político ao nosso país” e condicionou a retomada da atuação a um pedido formal de desculpas por parte do governo argentino.

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“Enquanto não houver um pedido formal de desculpas, na área climática, a Argentina estará por sua conta e risco em pleno início da atuação do fenômeno El Niño”, afirmou a instituição.

A decisão interrompe uma cooperação que teve início durante a Guerra das Malvinas e a gestão de Raúl Alfonsín, primeiro presidente eleito após o fim da ditadura militar no país.

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A fundação afirma ter realizado uma “operação mística” para provocar chuvas sobre bacias hidrográficas argentinas em 1989, durante uma severa crise energética e de abastecimento elétrico provocada pela seca.

Discurso de Milei

Durante o ato do PL em São Paulo, Milei se referiu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como “presidiário”, “ladrão” e “lixo socialista”, além de atacar como “lixo careca”, sem citar o nome, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

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“O lixo não me permitiu visitar o meu amigo injustamente encarcerado, quando eu sei que Lula se cansou de receber líderes do exterior quando estava preso, entre eles o nefasto ex-presidente argentino Alberto Fernández” declarou Milei, que havia anunciado na semana passada, durante uma entrevista em seu país, a intenção de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em sua residência, após ter sido preso preventivamente em novembro de 2025 e condenado no processo sobre a tentativa de golpe de Estado.

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Em um dos momentos mais tensos nas relações dos dois países vizinhos, membros do Mercosul, o ultraliberal também mencionou a suposta colaboração do governo Lula para apoiar a oposição na passada campanha eleitoral na Argentina.

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