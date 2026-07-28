Parceria entre Fundação Cacique Cobra Coral e Argentina remonta à Guerra das Malvinas

A Fundação Cacique Cobra Coral (FCCC), que diz interferir “misticamente” no clima desde 1931, anunciou nesta segunda-feira, 27, a suspensão de suas atividades de “assistência climática” na Argentina, em resposta às declarações do presidente argentino, Javier Milei, durante a convenção do Partido Liberal (PL), em São Paulo, para anunciar oficialmente a candidatura de Flávio Bolsonaro às eleições de novembro.

Em nota nas redes sociais, a FCCC classificou o discurso de Milei como um “ataque político ao nosso país” e condicionou a retomada da atuação a um pedido formal de desculpas por parte do governo argentino.

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“Enquanto não houver um pedido formal de desculpas, na área climática, a Argentina estará por sua conta e risco em pleno início da atuação do fenômeno El Niño”, afirmou a instituição.

A decisão interrompe uma cooperação que teve início durante a Guerra das Malvinas e a gestão de Raúl Alfonsín, primeiro presidente eleito após o fim da ditadura militar no país.

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A fundação afirma ter realizado uma “operação mística” para provocar chuvas sobre bacias hidrográficas argentinas em 1989, durante uma severa crise energética e de abastecimento elétrico provocada pela seca.

Discurso de Milei

Durante o ato do PL em São Paulo, Milei se referiu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como “presidiário”, “ladrão” e “lixo socialista”, além de atacar como “lixo careca”, sem citar o nome, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

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“O lixo não me permitiu visitar o meu amigo injustamente encarcerado, quando eu sei que Lula se cansou de receber líderes do exterior quando estava preso, entre eles o nefasto ex-presidente argentino Alberto Fernández” declarou Milei, que havia anunciado na semana passada, durante uma entrevista em seu país, a intenção de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em sua residência, após ter sido preso preventivamente em novembro de 2025 e condenado no processo sobre a tentativa de golpe de Estado.

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Em um dos momentos mais tensos nas relações dos dois países vizinhos, membros do Mercosul, o ultraliberal também mencionou a suposta colaboração do governo Lula para apoiar a oposição na passada campanha eleitoral na Argentina.