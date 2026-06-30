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Cachorra é resgatada viva após cinco dias sob escombros na Venezuela; veja vídeo

Cadela Giselle foi encontrada sem ferimentos aparentes em La Guaira, uma das cidades mais afetadas pelos terremotos, e viralizou ao lamber socorrista

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 17h55 | Atualizado em 30 jun 2026, 18h55
Grupo de seis pessoas, incluindo bombeiros e civis, posando com um cachorro resgatado. Uma mulher loira de uniforme azul segura o cão, que recebe soro intravenoso.
Cadela Giselle foi encontrada sob os escombros em La Guaira e sobreviveu sem ferimentos  (Redes sociais/Reprodução)
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Cinco dias após os terremotos que devastaram a Venezuela, a cachorra Giselle foi resgatada com vida dos escombros de um edifício em La Guaira, uma das regiões mais afetadas pela tragédia. O salvamento ocorreu nesta terça-feira, 30, e tornou-se um dos emocionantes registros de sobrevivência tantos dias após os abalos.

O momento foi gravado por integrantes da equipe de resgate e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Nas imagens, Giselle aparece no colo de uma socorrista e, logo após ser retirada dos destroços, lambe o rosto da mulher.

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Segundo os responsáveis pela operação, a cadela permaneceu presa sob a estrutura por cerca de cinco dias. Apesar do longo período isolada, ela foi encontrada consciente e sem ferimentos aparentes, e diretamente encaminhada para avaliação veterinária.

O resgate de Giselle soma-se a outros casos de sobrevivência registrados desde a tragédia. Nos últimos dias, as equipes também conseguiram retirar com vida um jovem de 21 anos que passou 106 horas sob os escombros, além de outras vítimas localizadas em áreas devastadas.

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Embora as chances de encontrar sobreviventes diminuam significativamente com o passar do tempo, as buscas continuam mobilizando equipes venezuelanas e especialistas internacionais. As operações enfrentam obstáculos como danos à infraestrutura, escassez de combustível para equipamentos pesados e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

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Os terremotos atingiram a Venezuela na última quarta-feira, provocando destruição em cidades como Caracas e, principalmente, La Guaira. O número de mortos já ultrapassa 1,9 mil, enquanto milhares de pessoas permanecem feridas, desalojadas ou desaparecidas.

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