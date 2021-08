Cabul: americanos fogem de helicóptero e população cerca aeroporto

Os Estados Unidos concluíram na noite deste domingo (15) a evacuação da representação diplomática na capital do Afeganistão, Cabul. A bandeira americana na embaixada também já foi retirada no domingo, marcando a etapa final na evacuação do complexo diplomático.

No mesmo dia, o grupo fundamentalista Talibã adentrou a cidade, tomando de assalto o Palácio Presidencial. Já o presidente afegão, Ashraf Ghani, fugiu do país rumo ao Uzbequistão.

Fuga em massa de Kabul pic.twitter.com/9rF5S94SZF — Carlos Gustavo Poggio (@cgpoggio) August 15, 2021

A evacuação da embaixada acontece dias antes do planejado, numa demonstração que os Estados Unidos foram surpreendidos com o avanço do Talibã. Segundo a rede de TV CNN, a previsão inicial era retirar os funcionários da embaixada nas próximas 72 horas.

A tomada de Cabul pelo Talibã, porém, alterou os planos. Com a ajuda de helicópteros militares, o corpo diplomático deixou o complexo às pressas, enquanto combatentes adentravam a capital.

Altos funcionários do governo afegão também fugiram do país e tiros foram ouvidos no aeroporto da capital. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram cenas de pânico no terminal aéreo (assista abaixo).

Continua após a publicidade

NOW – Chaos at #Kabul airport: Hundreds want to leave Afghanistan and are panicking. Gunshots can be heard.pic.twitter.com/JW1jHRgcIq — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021

Em meio à crise, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, aprovou o envio de mais 1.000 soldados americanos ao Afeganistão. Com o reforço, o total de militares americanos no país chegará a 6.000 soldados.

As tropas adicionais vêm do grupo da 82ª Aerotransportada que se dirigia ao Kuwait e estão sendo enviadas como resultado da deterioração da situação de segurança.

A principal missão desse contingente será a segurança do aeroporto internacional de Cabul, que é a porta de entrada das tropas e a porta de saída do pessoal da embaixada dos EUA e dos afegãos que estão deixando o país.

“Não estamos presumindo que cada centímetro do aeroporto estará protegido”, afirmou um oficial, observando relatos de civis afegãos correndo para o terminal aéreo.

O Talibã governo o Afeganistão entre 1996 e 2001, quando os Estados Unidos invadiram o país.