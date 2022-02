Bye, bye, America: voo com 187 brasileiros deportados chega ao país

Em busca do famigerado sonho americano, milhares de brasileiros tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos todos os anos. Nos últimos três anos, no entanto, os imigrantes que ultrapassam a fronteira ou são pegos na travessia do México em direção ao solo norte-americano têm lotado os voos em direção ao Brasil. Na tarde deste sábado, 5, um avião com 187 brasileiros pousou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG).

Os imigrantes vieram da cidade de El Paso, no Texas, estado fronteiriço com o México e uma das principais rotas adotadas por quem quer entrara nos Estados Unidos. Este foi o oitavo voo registrado em 2022. Ao todo, 877 brasileiros deportados já desembarcaram de volta em seu país natal. A cada ano 18 mil pessoas são barradas no Aeroporto de Confins.

Como mostrou esta reportagem de VEJA de 12 de março de 2021, desde o início da gestão do presidente americano Joe Biden, as regras para a entrada de estrangeiros foi afrouxada e os interessados em morar no país voltaram a nutrir o sonho de tentar a vida na América. A estimativa é que 1,6 milhão de brasileiros viva nos EUA.