Busca por sobreviventes na Guatemala é suspensa

A busca por sobreviventes das erupções do Vulcão do Fogo da Guatemala foi suspensa temporariamente nesta quinta-feira (7) devido aos risco para as equipes de resgate. O total de mortes provocadas pelo desastre chegou a 100, segundo as autoridades locais.

Os esforços de busca ao redor do vulcão podem ser retomados se as condições no terreno melhorarem, disse David de Leon, porta-voz da Agência Nacional de Gerenciamento de Desastres. Leon informou que os moradores da região foram orientados a manter distância da área, considerada ainda perigosa.

O vulcão iniciou no domingo sucessivas erupções, todas violentas. Mais de 1,7 milhão de pessoas foram prejudicadas pelo desastre, considerado o mais forte desde 1974.

Autoridades admitiram que uma falha de comunicação entre a Agência e os vulcanologistas da Guatemala atrasou a retirada de pessoas da área ao redor do vulcão. O procurador-geral da Guatemala informou hoje que abrirá uma investigação para saber se os protocolos foram seguidos para a tomada de decisões sobre o tratamento ao desastre.

As equipes de resgate procuraram sobreviventes e vítimas na paisagem arrasada pela lava. As erupções violentas espalharam cinza vulcânica, gases tóxicos e pedras sobre as cidades próximas.

O governo dos Estados Unidos expressou nesta quinta-feira (7) suas “condolências mais profundas” aos parentes das vítimas e informou sobre o envio de ajuda de emergência, a pedido da Guatemala. Washington deverá entregar recursos financeiros para o atendimento às necessidades de alimento, água e saneamento da população. O valor não foi divulgado.