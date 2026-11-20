O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, registrou nesta quinta-feira, 19, sua candidatura para disputar um terceiro mandato consecutivo nas eleições marcadas para 28 de fevereiro de 2027. O líder de 45 anos, que governa o país desde 2019, concorrerá ao lado do atual vice-presidente, Félix Ulloa, após uma reforma constitucional aprovada no ano passado que eliminou o limite de reeleições presidenciais.

Favorito na disputa, Bukele chegou ao Tribunal Supremo Eleitoral, na capital San Salvador, acompanhado por cerca de 3.000 apoiadores, que gritavam palavras de ordem em defesa de sua permanência no poder. Após assinar o registro, o presidente agradeceu à multidão e disse que o país caminhava rumo a uma eleição democrática que garantiria “liberdade de expressão”.

A mudança na Constituição foi aprovada em julho de 2025 pela Assembleia Legislativa, dominada pelo partido governista Novas Ideias, que ocupa 54 das 60 cadeiras do Congresso. Além de permitir a reeleição por tempo indeterminado, a reforma ampliou o mandato presidencial de cinco para seis anos, extinguiu o segundo turno e antecipou as eleições, originalmente previstas para 2029. As alterações abriram caminho para que Bukele, reeleito em 2024, concorra novamente apenas três anos depois de iniciar seu segundo mandato.

Para organizações de direitos humanos e representantes da oposição, as mudanças enfraquecem os mecanismos de fiscalização do governo e permitem que o presidente permaneça no cargo indefinidamente. O governo, por sua vez, rejeita as acusações de autoritarismo.

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Política de combate ao crime

Apesar das críticas, Bukele mantém altos índices de popularidade, impulsionados principalmente por sua política de combate ao crime organizado. Desde 2022, o presidente conduz uma ofensiva contra as gangues que provocou uma queda expressiva nos homicídios e transformou El Salvador, antes um dos países mais violentos do mundo, em uma referência regional na área de segurança.

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A estratégia, no entanto, também é alvo de denúncias de prisões arbitrárias e violações dos direitos humanos durante o estado de exceção, em vigor há mais de quatro anos. Pesquisas recentes apontam que Bukele possui entre 55% e 70% das intenções de voto, enquanto seus adversários registram índices inferiores a 10%.

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O presidente enfrentará quatro candidatos de oposição, entre eles Maytee Iraheta, da direitista Aliança Republicana Nacionalista (Arena), e Rafael Aguirre, da esquerdista Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional (FMLN). Os partidos questionam a concentração de poder e prometem rever as medidas de segurança implementadas pelo governo.

Diante dos apoiadores reunidos na quinta-feira, Bukele defendeu seu governo e convocou a população a comparecer às urnas. “Em El Salvador há uma democracia total, completa e aberta”, afirmou. “Estamos enviando uma mensagem ao mundo de que El Salvador nunca voltará ao passado.”