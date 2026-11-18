O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou nesta quarta-feira, 18, um ataque à residência de um dos principais chefes de gangues do Haiti, em mais uma ação da ofensiva militar salvadorenha no país caribenho. Em publicação na rede social X, o presidente compartilhou imagens de helicópteros atacando repetidamente uma imponente propriedade ao norte de Porto Príncipe. Segundo a imprensa haitiana, o imóvel pertencia a Jeff Gwo Lwa, integrante da coalizão criminosa Viv Ansanm (Viver Juntos).

Bukele apresentou a operação como um gesto de solidariedade à população haitiana. “Meu presente ao povo haitiano no aniversário da Batalha de Vertières”, escreveu em crioulo haitiano, em referência ao confronto de 1803, decisivo para a Revolução Haitiana e a independência do país.

A ofensiva faz parte de uma operação iniciada no final de outubro, que mobiliza mais de 2 mil militares de El Salvador em Porto Príncipe e arredores. Sob a justificativa de resgatar quatro técnicos de aviação salvadorenhos desaparecidos após um ataque de gangues, Bukele passou a divulgar nas redes sociais os avanços das tropas contra os grupos armados que controlam extensas áreas da capital haitiana.

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Entre as ações anunciadas pelo governo salvadorenho estão a destruição do quartel-general da gangue 400 Mawozo e a retomada do estádio Sylvio Cator, que estava sob domínio de criminosos havia cerca de dois anos. Com apoio dos soldados estrangeiros, as autoridades haitianas também anunciaram a recuperação da sede da companhia estatal de eletricidade, a Electricité d’Haïti (EDH).

A aposta de Bukele no Haiti

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A atuação militar ampliou a projeção internacional de Bukele e tem recebido manifestações de apoio nas ruas haitianas. Na terça-feira, 17, milhares de pessoas foram às ruas de Porto Príncipe em defesa da presença dos soldados salvadorenhos. A repercussão também foi destacada pela imprensa local. Em artigo publicado no jornal Le Nouvelliste, o colunista Frantz Duval observou que o presidente de El Salvador se tornou uma figura central no debate público do país, com moradores de diferentes regiões manifestando entusiasmo com a ofensiva.

A receptividade, porém, convive com questionamentos sobre a eficácia da intervenção e ressalvas quanto à necessidade de que a segurança do Haiti permaneça sob a responsabilidade das próprias autoridades do país.

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Acordo militar sob sigilo

Na terça-feira, os governos de El Salvador e do Haiti anunciaram um acordo de cooperação relacionado ao envio dos militares, mas não divulgaram os termos do documento. A falta de transparência provocou críticas da Anistia Internacional, que cobrou a publicação do entendimento e garantias de que as operações respeitem os direitos humanos.

A organização também alertou para o risco de que a resposta à violência reproduza abusos registrados em intervenções anteriores no país. Em declaração nesta semana, a entidade pediu que as forças de segurança mobilizadas no Haiti priorizem a proteção da população e recorram à força letal apenas em último caso.

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O governo salvadorenho afirmou que pretende retirar suas tropas assim que os quatro militares desaparecidos forem resgatados. As autoridades haitianas, no entanto, já manifestaram interesse na continuidade da presença militar. O ministro da Justiça do país, Patrick Pélissier, visitou nesta semana o Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), megaprisão de segurança máxima de El Salvador que se tornou um dos principais símbolos da política de combate às gangues de Bukele.

A estratégia de segurança do presidente é popular em seu país, onde os índices de homicídios caíram a níveis historicamente baixos. Por outro lado, organizações de direitos humanos denunciam detenções arbitrárias, tortura, mortes sob custódia e possíveis crimes contra a humanidade durante a política de repressão.

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Crise de segurança no Haiti

O Haiti enfrenta há anos uma profunda crise política, humanitária e de segurança, agravada após o assassinato do presidente Jovenel Moïse, em julho de 2021. A expansão territorial das gangues, responsáveis por assassinatos, sequestros, estupros e recrutamento de crianças e adolescentes, compromete o funcionamento das instituições e impede a realização de eleições regulares. O país não realiza eleições gerais desde 2016.

A violência também provocou uma grave crise humanitária. Segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, 4.595 pessoas foram mortas e outras 2.050 ficaram feridas em decorrência da violência armada nos dez primeiros meses de 2026. Estimativas da ONU apontam ainda que cerca de 1,5 milhão de haitianos foram deslocados de suas casas.

Além dos militares salvadorenhos, atuam no país a polícia e o Exército haitianos, a Força de Repressão às Gangues, missão internacional autorizada pela ONU em 2025, e uma força-tarefa de mercenários estrangeiros liderada pelo empresário americano Erik Prince, fundador da empresa militar privada Vectus Global.