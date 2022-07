Britânico detido por separatistas ucranianos pró-Rússia é dado como morto Paul Urey, um trabalhador humanitário que foi capturado e acusado de ser mercenário, morreu, diz autoridade de Donetsk Por Da Redação Atualizado em 15 jul 2022, 08h41 - Publicado em 15 jul 2022, 08h40

O trabalhador humanitário britânico Paul Urey, de 45 anos, morreu enquanto era refém de separatistas pró-Rússia na autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), na Ucrânia, disse nesta sexta-feira, 15, uma autoridade local no território controlado pelos rebeldes.

Sua mãe, Linda Urey, disse que estava “absolutamente devastada”, de acordo com a Sky News.

Em 29 de abril, a ONG Presidium Network disse que Urey havia sido detido em um posto de controle no sul da Ucrânia, junto com seu colega, também britânico, Dylan Healy.

Os dois homens foram posteriormente acusados ​​de “atividades mercenárias” pelas autoridades separatistas na República Popular de Donetsk.

Darya Morozova, ombudsman da RPD, supostamente encarregado de defender os direitos dos cidadãos e lidar com prisioneiros, escreveu no Telegram nesta sexta-feira que Urey morreu em 10 de julho como resultado de “doença e estresse”.

“Já durante o primeiro exame médico, Paul Urey foi diagnosticado com várias doenças crônicas, incluindo diabetes insulino-dependente, danos ao sistema respiratório, rins e várias doenças do sistema cardiovascular”, acrescentou Morozova.

“De nossa parte, apesar da gravidade do suposto crime, Paul Urey recebeu assistência médica adequada.”

A mãe de Urey, Linda, disse anteriormente à BBC que seu filho era diabético e precisava de insulina.

Morozova afirmou ainda que o Ministério das Relações Exteriores britânico não forneceu “nenhuma reação” à captura de Urey, apesar de ter sido notificado de sua situação. Ele alegou que Urey era um “combatente profissional” que havia participado de conflitos no Afeganistão, Iraque e Líbia, liderando “operações militares”.

Dominik Byrne, cofundador e diretor de operações da Presidium Network, disse que Urey estava trabalhando de forma independente na Ucrânia como voluntário de ajuda humanitária.

No início de maio, Urey apareceu na televisão estatal russa algemado. Na filmagem, que sua mãe disse ter sido feita sob coação, ele criticou o governo do Reino Unido e criticou a cobertura da mídia britânica sobre a guerra.

Urey é o primeiro estrangeiro conhecido a morrer sob custódia de separatistas pró-Rússia desde o início da guerra.

No mês passado, dois britânicos e um cidadão marroquino capturados enquanto lutavam no exército ucraniano foram condenados à morte por um tribunal em Donetsk, no que as autoridades descreveram como um “julgamento repugnante da era soviética”.