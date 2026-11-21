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O nadador Lewis Pugh completou uma travessia pelo conturbado Estreito de Ormuz para alertar sobre o impacto ambiental da guerra entre EUA e Irã. Durante o trajeto, ele presenciou explosões em navios petroleiros. Confira os relatos e o apelo do atleta em defesa da vida marinha.

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O nadador britânico-sul-africano Lewis Pugh, anunciou neste sábado, 21, que atravessou a nado o Estreito de Ormuz, uma via marítima entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã que é controlado pelo Irã e tornou-se cenário da guerra contra os Estados Unidos. Por lá, circulam cerca de 25% do petróleo comercializado no mundo.

Pugh, que é ‘’padrinho” do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, fez a travessia para denunciar o que considera as “devastadoras” consequências da guerra entre Irã e Estados Unidos para a área ambiental. A parte mais estreita da via marítima tem 39 quilômetros de largura.

“Acabei de concluir uma travessia a nado de três dias pelo Estreito de Ormuz. Fiz isso para chamar a atenção para o custo ambiental devastador da guerra”, escreveu Pugh em suas redes sociais. “A guerra provoca imensos sofrimentos humanos. Vidas são perdidas, famílias são desfeitas e lares são destruídos. Mas há outra vítima que recebe pouquíssima atenção: a própria natureza”.

Durante a travessia, o nadador descreveu momentos de tensão. Nos primeiros 30 minutos, ele afirmou que um navio petroleiro foi atingido a poucos quilômetros do local onde estava no mar e as explosões moveram as águas ao seu redor. “Nos dias seguintes, presenciei outros ataques a embarcações comerciais e vi navios tomados pelas chamas”, escreveu.

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Para ele, o Estreito de Ormuz é mais que uma via marítima essencial para o comércio mundial. “É um dos lugares mais bonitos que já visitei”. As consequências ambientais da guerra entre EUA e Irã, diz o nadador, serão sentidas por várias gerações.

Pugh chama a atenção para a fauna e a flora que estão sendo atingidas pelas explosões no estreito, destacando a destruição de recifes de coral, montanhas “majestosas” e manguezais, além de afetar tartarugas e golfinhos que habitam o Estreito.

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“Ponham fim aos combates. Abram o Estreito. Limpem a poluição”, conclamou Pugh. Em vídeos divulgados em suas redes sociais, o nadador aparece dando braçadas no Estreito, de óculos de natação e com touca com o logotipo da ONU.