Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Mundo

Britânico admite ter drogado e estuprado esposa durante 20 anos; outros 12 homens são réus

Consciência global sobre este crime aumentou após condenação de Dominique Pelicot, que drogou e violentou sua então esposa, Gisèle, por quase uma década

Por Sophia Paiva 14 set 2026, 17h32 | Atualizado em 14 set 2026, 18h01
Vista aérea de Manchester, Inglaterra, com edifícios modernos e históricos sob um céu azul com nuvens esparsas. O horizonte verdejante da cidade se estende ao fundo, revelando a densidade urbana e a paisagem natural. O clima é ensolarado e claro
Imagem satélite de Manchester.  (Allan Baxter/Getty Images)
Continua após publicidade
Britânico admite ter drogado e estuprado esposa durante 20 anos; outros 12 homens são réus Priorizar nos meus resultados Google

Um homem britânico se declarou culpado, nesta segunda-feira, 14, em um tribunal do noroeste da Inglaterra, de ter drogado e estuprado a esposa durante duas décadas, no caso mais recente de homens que sedaram e abusaram das companheiras.

O homem de cerca de 60 anos, cujo nome não foi divulgado para proteger a identidade da esposa, já tinha se declarado culpado anteriormente de outros crimes sexuais contra ela.  Nesta segunda, ele admitiu ter cometido 60 crimes desde 2004, entre eles administrar uma substância para atordoar sua esposa.

Ele deve ser julgado com outros 12 réus, acusados de conspirar para abusar da mesma mulher, esposa dele, enquanto ela estava inconsciente. Os outros homens negam as acusações, enquanto um décimo terceiro acusado no caso se declarou culpado anteriormente de conspirar para drogar e violentar a vítima.

Os corréus, com idades entre 28 e 73 anos, e entre os quais estão um paramédico e um ex-treinador de futebol, serão julgados nas próximas semanas no tribunal penal de Manchester.

Siga
Continua após a publicidade

Gisèle Pelicot

A consciência global sobre este crime aumentou após a condenação de Dominique Pelicot, francês que drogou e violentou sua então esposa, Gisèle, por quase uma década, juntamente com desconhecidos. O ato chocou o mundo em 2024, tornando-se marcante pela coragem da francesa em romper o anonimato para denunciar publicamente seu marido.

Ao contrário de muitas vítimas de abuso sexual, que preferem esconder a identidade enquanto tramita o caso pelo medo, legítimo, de verem a reputação arruinada, ela desde o início quis que o julgamento fosse público, para trazer a importante discussão sobre a persistência da violência sexual contra mulheres à França e ao resto do globo.

Gisèle só descobriu que era vítima de estupros em 2020, quando Dominique foi preso por importunação sexual contra outras mulheres. À época, a polícia apreendeu um computador usado por ele e encontrou fotos da vítima sendo estuprada por vários homens.

Continua após a publicidade

Por causa desses arquivos, num total de 200 mil itens, a polícia identificou cinquenta dos 72 homens que aparecem nas imagens extremamente perturbadoras. Segundo as investigações, a vítima foi estuprada pelo menos 92 vezes por 72 homens diferentes. Os investigados têm idades entre 21 e 68 anos.

Pelicot foi condenado à pena máxima de 20 anos de prisão por seus crimes. Já os outros 50 homens identificados pela polícia foram condenados entre três a 15 anos de prisão. 

Continua após a publicidade

(Com informações de AFP) 

Publicidade
TAGS:
Assédio Sexual
Crime
Estupro
Europa
Inglaterra
Reino Unido
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).