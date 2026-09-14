Britânico admite ter drogado e estuprado esposa durante 20 anos; outros 12 homens são réus

Um homem britânico se declarou culpado, nesta segunda-feira, 14, em um tribunal do noroeste da Inglaterra, de ter drogado e estuprado a esposa durante duas décadas, no caso mais recente de homens que sedaram e abusaram das companheiras.

O homem de cerca de 60 anos, cujo nome não foi divulgado para proteger a identidade da esposa, já tinha se declarado culpado anteriormente de outros crimes sexuais contra ela. Nesta segunda, ele admitiu ter cometido 60 crimes desde 2004, entre eles administrar uma substância para atordoar sua esposa.

Ele deve ser julgado com outros 12 réus, acusados de conspirar para abusar da mesma mulher, esposa dele, enquanto ela estava inconsciente. Os outros homens negam as acusações, enquanto um décimo terceiro acusado no caso se declarou culpado anteriormente de conspirar para drogar e violentar a vítima.

Os corréus, com idades entre 28 e 73 anos, e entre os quais estão um paramédico e um ex-treinador de futebol, serão julgados nas próximas semanas no tribunal penal de Manchester.

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Gisèle Pelicot

A consciência global sobre este crime aumentou após a condenação de Dominique Pelicot, francês que drogou e violentou sua então esposa, Gisèle, por quase uma década, juntamente com desconhecidos. O ato chocou o mundo em 2024, tornando-se marcante pela coragem da francesa em romper o anonimato para denunciar publicamente seu marido.

Ao contrário de muitas vítimas de abuso sexual, que preferem esconder a identidade enquanto tramita o caso pelo medo, legítimo, de verem a reputação arruinada, ela desde o início quis que o julgamento fosse público, para trazer a importante discussão sobre a persistência da violência sexual contra mulheres à França e ao resto do globo.

Gisèle só descobriu que era vítima de estupros em 2020, quando Dominique foi preso por importunação sexual contra outras mulheres. À época, a polícia apreendeu um computador usado por ele e encontrou fotos da vítima sendo estuprada por vários homens.

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Por causa desses arquivos, num total de 200 mil itens, a polícia identificou cinquenta dos 72 homens que aparecem nas imagens extremamente perturbadoras. Segundo as investigações, a vítima foi estuprada pelo menos 92 vezes por 72 homens diferentes. Os investigados têm idades entre 21 e 68 anos.

Pelicot foi condenado à pena máxima de 20 anos de prisão por seus crimes. Já os outros 50 homens identificados pela polícia foram condenados entre três a 15 anos de prisão.

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(Com informações de AFP)