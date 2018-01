Briga entre famílias deixa um morto em escola de Portugal

Uma briga entre familiares em uma escola em Nazaré, Portugal, deixou uma pessoa morta, segundo a imprensa local. De acordo com testemunhas, ao menos sete tiros foram disparados no hall de entrada do colégio.

O caso aconteceu na Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio, por volta das 10h da manhã do horário local (8h em Brasília).

Segundo o jornal Diário de Notícias, familiares de um dos alunos entraram no local disparando uma arma de fogo. Logo depois, agrediram o avô de outro estudante com uma arma branca, de acordo com a polícia local, que não detalhou de que armamento se tratava.

A vítima, um homem de 52 anos, foi levada para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. No momento do ataque, muitas crianças estavam no pátio do colégio e entraram em pânico. Porém, segundo a polícia, nenhum estudante se feriu.

Ainda não se sabe exatamente o motivo do desentendimento entre as famílias dos alunos, porém a polícia já prendeu um suspeito do ataque. A escola foi fechada logo após o incidente.

Em um comunicado, o Agrupamento de Escolas de Nazaré, responsável pela administração do colégio, garantiu que “a situação está devidamente resolvida com a colaboração das autoridades, não tendo havido alunos, professores e funcionários envolvidos nos acontecimentos lamentáveis”. As aulas devem ser retomadas normalmente na terça-feira.