O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, deve reconhecer publicamente nesta segunda-feira, 16, que o Brexit, processo que marcou a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), “não funcionou” e anunciar sua intenção de firmar um novo acordo com o bloco. A declaração está prevista para um discurso no tradicional banquete do Lord Mayor, em Londres, poucos dias antes de uma cúpula com líderes europeus, na qual o governo pretende negociar medidas para reduzir barreiras comerciais e estreitar os laços econômicos com o continente.

Segundo o jornal britânico The Guardian, Burnham deve criticar a condução do Brexit pelo governo conservador de Boris Johnson, argumentando que a promessa de recuperar o controle sobre as decisões do país não se concretizou.

“É como na história da roupa nova do imperador, em que ninguém está disposto a dizer a verdade óbvia. Pois eu digo o que vejo. E, para ser franco, o imperador está nu”, afirmará o premiê, de acordo com trechos antecipados do discurso. “O Brexit que nos foi entregue não funcionou. Perdemos mais do que ganhamos.”

A nova aproximação será discutida em uma cúpula prevista para sexta-feira, 20. Entre as prioridades estão acordos nos setores de alimentos e agricultura, a integração dos sistemas de comércio de emissões de carbono e a criação de um programa de mobilidade para jovens. Segundo estimativas apresentadas pelo governo britânico, as medidas poderiam elevar o Produto Interno Bruto (PIB) do país em 0,4%, o equivalente a cerca de 17 bilhões de libras (mais de 129 bilhões de reais).

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O Centre for European Reform (CER), centro de estudos britânico, calcula que o PIB do Reino Unido está 5,2% menor do que estaria em um cenário sem o Brexit, com o investimento 13,7% inferior e o comércio de bens 13,6% menor.

Condições para um novo acordo

Apesar da disposição para ampliar a cooperação com o bloco europeu, Burnham pretende manter algumas das principais condições estabelecidas pelo Partido Trabalhista. O governo descarta, por enquanto, o retorno ao mercado único europeu, à união aduaneira e à livre circulação de pessoas.

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O primeiro-ministro também deve estabelecer três critérios para a assinatura de um novo acordo: respeitar os compromissos eleitorais do partido, melhorar as condições negociadas após o Brexit e produzir benefícios concretos para a população, especialmente nas comunidades economicamente mais prejudicadas.

O ministro britânico responsável pelas relações com a UE, Hamish Falconer, por sua vez, reconheceu que uma maior integração poderá exigir que Londres siga determinadas regras europeias sem ter direito a voto sobre sua elaboração.