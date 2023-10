Brasileiros chegam ao sul de Gaza após tensão em deslocamento

Atualizado em 14 out 2023, 09h01 - Publicado em 14 out 2023, 08h15

Por da Redação Atualizado em 14 out 2023, 09h01 - Publicado em 14 out 2023, 08h15

O grupo de brasileiros que estava alojado em uma escola católica na Faixa de Gaza conseguiu chegar até a cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, região fora da exclusão determinada por Israel. O deslocamento, incialmente planejado para o período da manhã no horário local (na madrugada no horário de Brasília), só aconteceu no período da tarde devido a questões de segurança.

O grupo foi embarcado no ônibus fretado pelo governo brasileiro mas precisou retornar à escola devido a preocupações com a segurança pelo trajeto, já que foram registrados bombardeios próximos justamente a Kham Yunis. Agora, os resgatados ficarão em casas de famílias brasileiras na cidade, que também solicitaram a evacuação.

O grupo de brasileiros deve sair de Gaza pelo Egito. Há negociações para a abertura de fronteira, para que cidadãos brasileiros e de outros países que estão na área de conflito possam ser repatriados. O avião que deve trazer o grupo de brasileiros ao país deve partir de Roma para o Egito assim que o grupo conseguir atravessar a fronteira. Ainda não há informações do Itamaraty sobre a segunda parte desta operação.

Na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta sexta-feira que o Egito aceitou receber os brasileiros que estão na Faixa de Gaza em saída pela fronteira, ao sul do enclave. Segundo ele, a expectativa é que os brasileiros possam cruzar o local neste sábado. Do Egito, os brasileiros devem partir por via aérea para serem repatriados.

