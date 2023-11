Brasileiros seguem fora da 5ª lista de estrangeiros que podem deixar Gaza

O governo do Egito voltou a publicar nesta terça-feira, 7, listas com nomes de cidadãos estrangeiros e com dupla nacionalidade autorizados a deixar a Faixa de Gaza, que tornou-se uma zona de guerra desde o ataque do grupo terrorista palestino Hamas contra Israel, há um mês, e subsequentes ataques aéreos israelenses.

Novamente, os brasileiros não foram incluídos na leva e precisarão aguardar uma nova lista. Segundo o embaixador Alessandro Candeas, do scritório de Representação na Cisjordânia, há 34 brasileiros em Gaza aguardando liberação para saída pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito.

A nova leva de autorizações inclui cidadãos da Alemanha (159), Romênia (104), Ucrânia (102), Canadá (80), França (61), Moldova (51), Filipinas (46) e Reino Unido (2).

Até o momento, 2.831 pessoas foram autorizadas a deixar a Faixa de Gaza em cinco listas diferentes.

Na última sexta-feira, 3, o chanceler israelense, Eli Cohen, havia informado ao líder do Itamaray, Mauro Vieira, que os brasileiros deveriam ser autorizados a sair até esta quarta-feira, 8.

Continua após a publicidade

No entanto, o esquema parece ter sido atrasado porque no sábado 4 os egípcios fecharam a passagem de Rafah, em resposta a um ataque de Israel que atingiu um comboio de ambulâncias.

Os veículos deixava um hospital da Cidade de Gaza rumo ao Egito, transportando feridos dos bombardeios de Tel Aviv contra o Hamas, para tratamento adequado. Segundo Israel, porém, informações de inteligência revelaram a suposta presença de terroristas nas ambulâncias.

Esse tipo de ataque é comumente condenado no direito humanitário internacional, e o Hamas afirma que civis morreram na operação.