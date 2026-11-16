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A crise do banco Ueno no Paraguai, que atingiu milhões, incluindo brasileiros, gerou controvérsia. Apesar da dissolução e da renúncia de autoridades, muitos clientes celebraram a rapidez na devolução parcial dos valores. Entenda a dimensão do colapso e as implicações políticas e econômicas.

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A crise econômica e política causada pelo colapso do banco Ueno, no Paraguai, parece não ter sido o suficiente para afastar o interesse brasileiro pelo país vizinho.

Com impostos baixos, burocracia enxuta, incentivos à produção e livre entrada e saída de capital, o Paraguai atraiu investidores e brasileiros em massa (quase metade dos 50 mil estrangeiros que solicitaram residência em 2025). Ao longo deste ano, viralizaram imagens de centenas deles fazendo fila em Ciudad del Este, na fronteira com Foz do Iguaçu, em busca de autorização de residência e regularização migratória no país vizinho.

Mesmo em meio a incertezas geradas pela dissolução de uma instituição financeira que tinha cerca de 60% da população adulta como cliente, cidadãos do Brasil que cruzaram a fronteira em busca de uma vida menos onerosa na nação que se promove como uma “Dubai sul-americana” se manifestaram em defesa do país, avaliando que o problema foi resolvido com rapidez.

“O Paraguai parou para aplaudir o que a Justiça paraguaia fez. Em três dias, resolveu tudo! Aqui as coisas funcionam”, diz um internauta em um vídeo publicado nas redes sociais.

“Devolveram nosso dinheiro. Foi muito rápido e eficiente. Eu nem acreditei”, afirma outro, de forma entusiasmada.

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“O Paraguai está devolvendo o nosso dinheiro com a agilidade que o Brasil nunca nem sonhou! “, celebrou uma terceira mulher em uma postagem no Instagram.

Em conversa por mensagens com VEJA, a empresária Camila fez uma comparação com o escândalo do Banco Master, argumentando que “aqui no Paraguai, em 72 horas o problema foi resolvido (mas) no Brasil ainda não foi solucionado”. Um ano após a liquidação da instituição de Daniel Vorcaro, completo na próxima quarta-feira, 18, o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) brasileiro desembolsou R$ 58 bilhões e pagou cerca de 95% dos afetados, entre empresas e correntistas.

“Em Campo 9, foi extremamente tranquilo, todos já receberam”, disse outra empresária, Bianca, referindo-se pelo apelido à cidade de Doctor Juan Eulogio Estigarribia, que, a 110 km de Foz do Iguaçu, tornou-se queridinha dos brasileiros.

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Restituição parcial

A crise, porém, ainda não chegou ao fim. Na quinta-feira 12, o Banco Central do Paraguai (BCP) anunciou que 100% dos clientes haviam recebido ao menos parte do que tinham na instituição, com a primeira fase das devoluções abrangendo quem tinha até 10 milhões de guaranis na conta (cerca de R$ 9 mil), sem dívidas com a instituição.

Cerca de 1,8 milhão de clientes já receberam pagamentos de aproximadamente US$ 640 milhões, informou o BCP, o equivalente a cerca de 60% do total de correntistas.

Desse 1,8 milhão, ao menos 80% já receberam a totalidade de seus depósitos.

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A autoridade monetária, contudo, não informou quantos correntistas ficaram de fora do mecanismo de proteção, que garantia o recebimento do pagamento antecipado por meio do FGC paraguaio.

A instituição financeira, que mantinha suas operações de forma digital, atraía imigrantes pela facilidade de abertura de contas, além de uma ferramenta para fazer Pix a contas brasileiras direto na plataforma. A falta de burocracia e a facilidade de cadastro fizeram com que a instituição se tornasse uma das primeiras opções para aqueles que chegavam ao país. Por isso, muitos dos brasileiros que lá vivem usavam o serviço e foram diretamente atingidos pela crise, ficando mais de um dia sem acesso à sua conta no banco no dia 3 de novembro, quando a instituição foi dissolvida por decisão do BCP.

A situação causou a renúncia do presidente do BCP, Carlos Cavallo, que tinha uma profunda ligação com o Ueno, comandado por ele até agosto de 2023. Além disso, Santiago Peña foi destituído da presidência pelo Congresso e preso preventivamente em 6 de novembro.

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Dimensão da crise

Fundado como banco digital em 2023, o Ueno Bank amealhou três milhões de clientes em todo o Paraguai, o equivalente a quase metade da população do país. Nem todos, porém, têm direito à cobertura do fundo estatal, que estabelece um limite para os valores protegidos.

O impacto da crise também ultrapassa os depósitos de pessoas físicas. O Ueno Bank mantinha mais de US$ 850 milhões em recursos públicos, incluindo verbas de fundos previdenciários.

A recuperação desses valores ainda é incerta e se tornou uma das principais preocupações das autoridades paraguaias. Nesta segunda-feira, 16, Pedro Alliana, vice de Peña que tomou posse como presidente após seu impeachment, anunciou medidas para “recuperar a confiança” abalada pelo escândalo e garantiu que aposentados vinculados à instituição receberão seus benefícios e décimos-terceiros nesta semana.

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A intervenção foi motivada pela deterioração dos indicadores financeiros da instituição, cujo índice de solvência ficou abaixo da metade do mínimo exigido pela regulamentação. As investigações também identificaram operações de crédito com empresas ligadas ao grupo controlador, o Grupo Vázquez, sem a devida divulgação às autoridades reguladoras.

Na semana passada, Peña foi acusado pelo Ministério Público do país de liderar uma associação criminosa com cinco ex-dirigentes do BCP para proteger o Ueno Bank. O ex-presidente já respondia a acusações de abuso de confiança e administração em benefício próprio, suspeito de favorecer o banco, do qual foi acionista até 2025 por meio do grupo controlador, com recursos públicos e decisões regulatórias.