Ler Resumo





Atraídos por promessas de altos soldos longe do combate, dezenas de brasileiros foram parar no front na Ucrânia com pouco treino. Além do horror da guerra, os recrutas relatam terem caído em golpes de intermediários, que roubaram o dinheiro prometido. Conheça as histórias dramáticas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Dezenas de brasileiros viajaram à Rússia atraídos por promessas de altos salários e funções longe dos combates, mas foram enviados à linha de frente na Ucrânia com pouco treinamento e tiveram seus pagamentos roubados pelos próprios recrutadores, segundo uma reportagem do The New York Times publicada nesta quinta-feira, 26.

O jornal americano reuniu depoimentos de nove recrutas brasileiros e de familiares de outros três, além de analisar contratos militares, procurações, extratos bancários e mensagens.

Em vídeos no YouTube, Instagram e TikTok, os recrutadores anunciavam ganhos de US$ 50 mil a US$ 100 mil (de R$ 290 mil a US$ 580 mil, na cotação atual) por contratos de um ano com o Exército russo, sem exigência de experiência militar ou domínio do idioma. Os interessados eram orientados a comprar uma passagem só de ida para Moscou e buscar mais informações pelo aplicativo de mensagens Telegram. Segundo os entrevistados, mediante pagamento, os recrutadores prometiam conseguir postos em cozinhas ou no conserto de armas.

Continua após a publicidade

‘Realidade aterrorizante’

Ao chegar à capital russa, os brasileiros eram levados a assinar documentos em um idioma que não compreendiam. Igor Pereira Santos, de 37 anos, contou ao NYT que a papelada era apresentada como formulários de admissão nas forças armadas. Posteriormente, ele e outro recruta, Fernando Mazzo, 45, descobriram, com ajuda de um advogado, que haviam assinado procurações que concediam aos intermediários o controle sobre suas finanças.

As suspeitas surgiram quando os brasileiros começaram a perceber saques nas contas abertas para receber os pagamentos militares. “Quando percebemos o golpe, já estávamos alistados no Exército”, disse Mazzo ao NYT.

Santos chegou a Moscou em fevereiro de 2025 e foi enviado ao front poucas semanas depois. Ele contou ao jornal americano que um dos recrutadores, identificado posteriormente em documentos de procuração como Artur Michel Kreff Avalone, retirou cerca de US$ 25 mil de sua conta bancária. Em 18 de junho daquele mesmo ano, o brasileiro foi atingido por tiros e estilhaços durante uma missão no leste da Ucrânia e sofreu ferimentos graves nas duas pernas. O NYT afirmou ter consultado registros médicos que confirmam as lesões.

Continua após a publicidade

“Eles prometem a lua e as estrelas. Mas a realidade é aterrorizante”, afirmou Santos.

+ Uma morte a cada quatro minutos: pesquisa revela detalhes de baixas russas na Ucrânia

Continua após a publicidade

Desaparecidos

Mazzo, por sua vez, relatou ter recebido apenas vinte dias de treinamento antes de ser enviado à Crimeia, península capturada pela Rússia em 2014, e depois à região russa de Kursk, onde a Ucrânia lançou uma intensa contraofensiva. Em abril de 2025, ele contraiu pneumonia e foi transferido para um hospital militar em São Petersburgo. A internação, disse, provavelmente salvou sua vida. Segundo seu depoimento, ele conseguiu fugir do hospital, desertar do Exército e retornar ao Brasil.

Outros recrutas continuam desaparecidos. Segundo familiares e colegas ouvidos pelo NYT, pelo menos três brasileiros saíram para missões e não retornaram. Entre eles está Anderson de Oliveira Ferreira, de 24 anos, motorista de aplicativo de São Paulo que pretendia comprar uma casa e um carro elétrico com o dinheiro recebido na Rússia. Meses depois de seu desaparecimento, sua mãe, Hélade de Oliveira Madeiros, forneceu material genético para um banco de dados de pessoas desaparecidas. “Quero ele de volta, mesmo que sejam apenas seus ossos”, disse ao jornal.

O chanceler russo, Sergei Lavrov, reconheceu neste ano a participação de estrangeiros nos combates, mas negou que seu governo engane pessoas para integrá-las ao Exército.