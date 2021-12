Brasileiros podem viajar a mais de 150 países

Enquanto alguns países mantêm as fronteiras fechadas em resposta à Covid-19, outros abrem progressivamente as portas a turistas da maior parte do mundo. Para o viajante brasileiro, há mais de 150 nações que podem ser visitadas.

Mesmo com a abertura de algumas fronteiras, diversos países têm incrementado a rigidez com que recebem turistas. Os Estados Unidos, por exemplo, diminuíram o prazo exigido para o teste de Covid-19 antes do embarque. Já o Reino Unido passou a aceitar apenas o teste de PCR dos viajantes, em detrimento dos testes de antígeno.

Mais radicais, Israel e Japão, por outro lado, recentemente anunciaram que não receberão mais viajantes em decorrência do agravamento da pandemia. A medida pode ser revisada em breve, caso a situação melhore.

Ainda assim, brasileiros ainda podem atualmente viajar a nações como Estados Unidos, Portugal, Alemanha, França e Reino Unido.