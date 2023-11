Brasileiros estarão na lista de autorizados a deixar Gaza na sexta-feira

Depois de frustrações e atrasos, os brasileiros que estão em Gaza estarão na próxima lista de estrangeiros autorizados a cruzar a fronteira e poderão deixar a região na sexta-feira. A garantia foi feita pelo ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, durante conversa com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, nesta quinta-feira, 9.

Em nota, o Itamaraty afirmou que “Cohen afirmou não ter sido possível cumprir a garantia dada por ele de que os brasileiros sairiam ontem, 8/11, por fechamentos inesperados na fronteira”. Segundo o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Vedant Patel, a rota foi interditada por circunstâncias de segurança”, mas não deu mais detalhes. Autoridades egípcias afirmaram que havia divergências sobre a segurança das ambulâncias que transferiam civis feridos para fora de Gaza, com suspeitas de que havia integrantes do Hamas nos veículos.

+ Egito autoriza FAB a pousar em local onde deve buscar brasileiros de Gaza

O caminho foi reaberto nesta quinta-feira e, pouco depois, a Força Aérea Brasileira (FAB) recebeu autorização do governo do Egito para pousar em Al Arish, uma cidade a cerca de 53 quilômetros da Faixa de Gaza, onde pretende buscar o grupo de brasileiros.

De acordo com o jornal americano The Washington Post, algumas pessoas começaram a entrar na passagem pelo lado de Gaza nesta quinta-feira. No entanto, as listas de nomes autorizados a deixar o território divulgadas pelo Egito, em consulta com Tel Aviv, Washington e Doha – mediadores do processo – não foram atualizadas.

Acredita-se que a passagem esteja reaberta apenas para as cerca de 4.100 pessoas que já tinham permissões nas seis primeiras listas de nomes, além dos feridos – que terão de voltar a Gaza após tratamento no Egito.