Brasileiros estão dando ‘adeus ao paraíso’, diz Wall Street Journal

Uma matéria do Wall Street Journal, um dos principais jornais financeiros dos Estados Unidos, diz que os brasileiros estão dando ‘adeus ao paraíso’ e emigrando para outros países em busca de mais segurança e estabilidade.

O texto foi publicado na quinta-feira e na noite desta sexta (3) ainda está entre os mais lidos do site do jornal.

“Brasileiros ricos estão fugindo do país, aterrorizados pela crescente violência armada e pessimistas com o futuro político e econômico da nação”, diz a reportagem, que entrevistou o ator da Globo Thiago Lacerda.

“Estou totalmente assustada com o que está acontecendo, especialmente aqui no Rio”, disse Lacerda ao WSJ.

A matéria ainda cita uma pesquisa do Instituto Datafolha que aponta que 56% dos brasileiros com educação superior querem deixar o país. Entre todos os brasileiros, a taxa de pessoas que gostariam de emigrar também é alta: 43%.

“O governo do Brasil tem lutado para acompanhar o número de cidadãos que vivem no exterior, mas uma série de estudos recentes pintam um quadro sombrio”, diz a reportagem. “Com as eleições presidenciais de outubro se aproximando, mais 41% de brasileiros se registraram para votar no exterior do que em 2014, segundo dados do governo. ”

Segundo o Wall Street Journal, os Estados Unidos ainda são o destino preferido dos brasileiros expatriados. Porém, nos últimos anos, Portugal também se tornou um bom concorrente.

O jornal apontou ainda que, além dos brasileiros estarem saindo do país, cada vez menos estrangeiros veem o Brasil como destino interessante para se instalar.