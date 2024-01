Brasileiro que tinha sido sequestrado no Equador foi libertado, diz irmão

O brasileiro Thiago Allan Freitas, que havia sido sequestrado no Equador, foi libertado nesta quarta-feira, 10, segundo relatou seu irmão, Eric Lorran, nas redes sociais. “Está solto, está com a família, está indo encontrar eles agora, acabei de falar com ele”, afirmou.

O Ministério das Relações Exteriores confirmou que recebeu a informação da família sobre a liberação. “No momento, estamos buscando confirmar mais informações com as autoridades policiais equatorianas”, disse a assessoria de imprensa da pasta.

Thiago Allan Freitas havia sido sequestrado na terça-feira, segundo relatou seu filho, Gustavo, nas redes sociais. O jovem relatou que a família havia pago uma parte do resgate pedido, mas não conseguia arcar com o restante e pedia ajuda. Freitas é de São Paulo e mora em Guayaquil, onde tem uma empresa de churrasco brasileiro.

Crise de segurança

O Equador vive uma crise de segurança desde a fuga da prisão de um poderoso líder de uma organização criminosa. Desde então houve uma série de ataques, que incluem explosões e sequestros de policiais.

O governo decretou estado de exceção e, na terça, após a invasão de um estúdio de TV por homens armados, o presidente do Equador, Daniel Noboa, atualizou o decreto. Ele anunciou que o país está em “conflito armado interno” contra as facções criminosas. A medida permite que o Exército e a Polícia Nacional entrem de vez no jogo, além de identificar 22 grupos como terroristas e “atores beligerantes não estatais” e determinar que as Forças Armadas “neutralizem os criminosos, respeitando os direitos humanos”.

