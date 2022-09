Brasileiro que tentou atirar em Kirchner fica em silêncio em depoimento

Acusado de tentar assassinar a vice-presidente argentina Cristina Kirchner, o brasileiro Fernando André Sabag Montiel se negou a prestar depoimento na noite da última sexta-feira, 2, em Buenos Aires.

De acordo com a imprensa local, Montiel foi interrogado na sede da Polícia Federal pela juíza federal María Eugenia Capuchetti e pelo promotor Carlos Rívolo. Por enquanto, ele é o único acusado no processo de tentativa de homicídio.

Na oitiva, o homem apenas reclamou de um suposto golpe no olho que teria levado ao ser agarrado no lugar do ataque, na noite de quinta-feira, 1º. Fora isso, se recusou a responder a perguntas das autoridades.

De acordo com publicações argentinas, a Justiça Federal investiga se o brasileiro — filho de pai chileno e mãe argentina — planejou e executou o ato sozinho ou se há mais envolvidos.

‘Não houve falha de segurança’, diz Agência Federal de Inteligência

Segundo o jornal Clarín, o titular da AFI (Agência Federal de Inteligência), Agustín Rossi, afirmou neste sábado que não houve falhas na segurança da vice-presidente. Ele informou que a equipe que monitora as autoridades não contava com “nenhum alerta” sobre um possível ataque contra quaisquer integrantes do governo.

“Os operativos da custódia e o ministro de Segurança [Aníbal Fernandez] estavam muito atentos. Porque já havia tido um episódio, não quero comparar, mas houve tensão com tudo o que aconteceu no sábado passado, com a colocação de cercas“, disse.

Rossi se referiu à vigília que centenas de apoiadores montaram ao redor do prédio onde Cristina mora após o Ministério Público pedir 12 anos de prisão à ex-presidente por suposto envolvimento em caso de corrupção em obras públicas.

“Estavam todos muito atentos. Era uma custódia que estava em alerta pelo que já tinha acontecido na semana passada”, disse o titular da AFI.