Brasileiro preso na Venezuela foi expulso do país, diz Itamaraty

O brasileiro Jonatan Moisés Diniz, que estava preso na Venezuela desde 26 de dezembro, foi expulso do país, disse o ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes, neste sábado, no Twitter. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Itamaraty, que afirmou também que Jonatan já embarcou para os Estados Unidos, onde ele mora atualmente.

Jonatan, de 31 anos, estava em uma instalação de órgão de segurança local após ser detido. Ele havia viajado à Venezuela em 17 de dezembro para organizar uma campanha de doações para crianças carentes. Ele levava brinquedos, camisetas e bonés que pretendia distribuir durante o Natal.

O incidente envolvendo o brasileiro Jonatan Moisés Diniz foi encerrado, com sua expulsão da Venezuela. — Aloysio Nunes (@Aloysio_Nunes) January 6, 2018

Sua detenção foi anunciada em televisão nacional pelo braço-direito do presidente venezuelano Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. O deputado da Assembleia Constituinte afirmou que o brasileiro integrava uma organização que postava conteúdo antigoverno nas redes sociais “com o objetivo de obter financiamento em moeda nacional (venezuelana) e em dólares”. Ele ainda afirmou que a CIA estaria envolvida nas supostas atividades contra o chavismo. A VEJA, a família de Jonatan negou as acusações.

Jonatan é de Ijuí, no Rio Grande do Sul, e formado em design gráfico. Mora atualmente em Los Angeles, na Califórnia.