Brasileiro mobiliza ajuda para encontrar pai de 70 anos sob escombros na Venezuela

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
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Eleito
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PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
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PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
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UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Mundo

Brasileiro mobiliza ajuda para encontrar pai de 70 anos sob escombros na Venezuela

Félix Tovar desapareceu em La Guaira, epicentro dos tremores de magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiram o país na semana passada

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 jul 2026, 10h50
Félix Tovar, desaparecido após os terremotos na Venezuela (à esquerda) e seu filho, Daniel Medina (à direita).
Félix Tovar, desaparecido após os terremotos na Venezuela (à esquerda) e seu filho, Daniel Medina (à direita). (Daniel Medina/Arquivo pessoal)
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Brasileiro mobiliza ajuda para encontrar pai de 70 anos sob escombros na Venezuela Priorize VEJA no Google

Assim como milhares de famílias que seguem à procura de parentes desaparecidos após os terremotos que devastaram a Venezuela na semana passada, o brasileiro-venezuelano Daniel Medina vive a angústia de tentar encontrar o pai, Félix Tovar, de 70 anos.

Venezuelano com residência permanente no Brasil há quase duas décadas, Tovar dividia a vida entre os dois países. Há poucos meses, ele retornou à Venezuela depois de passar cerca de um ano e meio no Brasil. Morador de Caracas, estava hospedado em La Guaira, a região mais afetada pelos tremores, porque viajaria na sexta-feira 26 para o Chile, onde visitaria a filha, Elibel, e o neto.

Segundo a família, um funcionário da pousada onde o pai estava informou que ele havia saído para comer em uma padaria poucos minutos antes dos terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 atingirem o país latino-americano com um intervalo de apenas 39 segundos na noite da última quarta-feira 24.

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+ Nas ruas da Venezuela, reportagem de VEJA mostra o impacto da tragédia dos terremotos

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Daniel e a irmã iniciaram uma mobilização logo após a tragédia para reunir informações sobre o paradeiro do pai e arrecadar ferramentas e equipamentos destinados aos voluntários que atuam nos escombros.

“As buscas estão sendo organizadas em grande parte de forma voluntária pelas próprias famílias, então tem sido um processo muito frustrante pela falta de apoio”, disse Daniel Medina a VEJA, acrescentando que a família recebeu ajuda das autoridades brasileiras para acelerar as buscas após a repercussão do caso.

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O filho conseguiu confirmar, junto à operadora de telefonia, que o último sinal do celular do pai foi registrado às 19h19 daquele dia, em uma área próxima à padaria La Almendrina e ao Hotel Marriott, localizado ao lado. A família não descarta a possibilidade de que Félix tenha ficado soterrado em qualquer um dos dois locais.

Na terça-feira, o ministro da Defesa do Brasil, José Mucio, viajou à Venezuela para encontrar-se com a presidente interina, Delcy Rodríguez, e afirmou que o Brasil está disposto a ajudar “no curto e médio prazo” a nação devastada pelos tremores.

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O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mobilizou aviões da FAB para enviar ajuda humanitária, incluindo equipes de resgate e insumos médicos. Cerca de 100 militares brasileiros estão na zona de desastre.

Na semana passada, o Itamaraty confirmou a morte de dois brasileiros — um homem e uma mulher — na tragédia que assolou o país vizinho.

+ Vídeo: homem soterrado por quase 200 horas é resgatado com vida na Venezuela

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Tragédia

A situação enfrentada pela família de Daniel é semelhante à de muitos moradores de La Guaira e Caracas, onde quase 50 mil pessoas continuam desaparecidas sob os escombros de estruturas que desabaram.

O número de vítimas dos dois terremotos subiu para 2.595 mortos nesta quinta-feira. Segundo a presidente interina, Delcy Rodríguez, são mais de 12 mil feridos. A líder venezuelana também garantiu que todas as vítimas serão identificadas.

“Desde o início, eu disse: ninguém vai para vala comum”, declarou Rodríguez em uma coletiva de imprensa. “A primeira coisa é o reconhecimento por impressão digital e, nos casos em que isso não for possível, recorremos à arcada dentária forense”, acrescentou.

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As operações de resgate e ajuda continuam, enquanto agências das Nações Unidas alertavam para a escassez de alimentos e o risco de doençasA ONU calcula cerca de 7 milhões de desabrigados e prejuízos materiais de US$ 6,7 bilhões (R$ 34,6 bilhões), valor equivalente a aproximadamente 6% do Produto Interno Bruto (PIB) venezuelano.

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