Engenheiro químico brasileiro morre nos EUA vítima do coronavírus

O engenheiro químico Sérgio Campos Trindade morreu nesta quinta-feira 19 em Nova York, nos Estados Unidos, aos 79 anos, em decorrência de complicações associadas ao coronavírus. A informação foi confirmada pela Agência Fapesp nesta sexta-feira, 20.

Trindade recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007 ao lado dos demais integrantes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) por seu trabalho na preservação do meio ambiente e luta contra as mudanças climáticas.

O engenheiro era um grande incentivador da energia renovável e atuava como consultor em negócios sustentáveis. Era membro do Comitê Científico para Problemas do Ambiente (Scope, na sigla em inglês) – agência intergovernamental associada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O estado de Nova York tem 4.152 casos de Covid-19. Ao todo, foram registradas mais de 16.000 infecções em todo o território dos Estados Unidos, além de 219 mortes.