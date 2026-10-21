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Brasileiro é preso nos EUA por venda de documentos falsos a imigrantes ilegais

Romulo Ferreira de Oliveira teria negociado green cards e cartões do Seguro Social, diz Departamento de Justiça; se condenado, pode pegar até 15 anos de prisão

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 11h55
Vários cartões de Social Security dos EUA e um documento dobrado, dispostos sobre uma superfície de madeira. Os cartões são retangulares, com borda azul e texto em vermelho, exibindo nomes e números de identificação. O documento dobrado, à esquerda, tem campos preenchidos em verde e azul, com informações pessoais. A imagem sugere uma coleção de documentos de identidade.
Romulo Ferreira de Oliveira, de 39 anos, foi preso em Massachusetts, nos Estados Unidos, acusado de vender documentos falsos (Tribunal Distrital dos EUA/Divulgação)
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Um brasileiro de 39 anos foi preso nos Estados Unidos sob a acusação de vender documentos falsificados a imigrantes. Segundo o Departamento de Justiça americano, Romulo Ferreira de Oliveira teria negociado cartões de residência permanente, conhecidos como green cards, e cartões do Seguro Social. Ele foi detido em 13 de outubro, em Massachusetts, e pode ser condenado a até 15 anos de prisão.

Morador de Braintree, cidade próxima a Boston, Oliveira compareceu a uma audiência de custódia em 16 de outubro. Além da pena de prisão, ele pode receber uma multa de até 250 mil dólares (cerca de 1,25 milhão de reais) e está sujeito à deportação.

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Com cerca de 400 mil brasileiros, Massachusetts é o segundo maior reduto da comunidade verde e amarela nos Estados Unidos, atrás apenas da Flórida.

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O caso

De acordo com a investigação, o brasileiro teria vendido os documentos a um informante em duas ocasiões. Em 18 de julho, a negociação teria envolvido um cartão de residente permanente legal e um cartão do Seguro Social. Dez dias depois, ele teria fornecido outros onze cartões do Seguro Social e uma carteira de habilitação brasileira.

Segundo o jornal local Boston Herald, a primeira encomenda custou US$ 200. Na segunda negociação, o valor acertado teria sido de US$ 1.000. A encomenda foi discutida por mensagem, na qual o comprador perguntou quando Oliveira conseguiria produzir dez cartões do Seguro Social e pediu um desconto para que o negócio fosse vantajoso para ambos.

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Nos Estados Unidos, o cartão do Seguro Social é utilizado em diferentes procedimentos administrativos e trabalhistas, funcionando como o CPF no Brasil. Já o green card comprova o direito de residência permanente legal no país.

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Oliveira ainda não foi considerado culpado.

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