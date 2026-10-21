Brasileiro é preso nos EUA por venda de documentos falsos a imigrantes ilegais
Romulo Ferreira de Oliveira teria negociado green cards e cartões do Seguro Social, diz Departamento de Justiça; se condenado, pode pegar até 15 anos de prisão
Um brasileiro de 39 anos foi preso nos Estados Unidos sob a acusação de vender documentos falsificados a imigrantes. Segundo o Departamento de Justiça americano, Romulo Ferreira de Oliveira teria negociado cartões de residência permanente, conhecidos como green cards, e cartões do Seguro Social. Ele foi detido em 13 de outubro, em Massachusetts, e pode ser condenado a até 15 anos de prisão.
Morador de Braintree, cidade próxima a Boston, Oliveira compareceu a uma audiência de custódia em 16 de outubro. Além da pena de prisão, ele pode receber uma multa de até 250 mil dólares (cerca de 1,25 milhão de reais) e está sujeito à deportação.
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Com cerca de 400 mil brasileiros, Massachusetts é o segundo maior reduto da comunidade verde e amarela nos Estados Unidos, atrás apenas da Flórida.
O caso
De acordo com a investigação, o brasileiro teria vendido os documentos a um informante em duas ocasiões. Em 18 de julho, a negociação teria envolvido um cartão de residente permanente legal e um cartão do Seguro Social. Dez dias depois, ele teria fornecido outros onze cartões do Seguro Social e uma carteira de habilitação brasileira.
Segundo o jornal local Boston Herald, a primeira encomenda custou US$ 200. Na segunda negociação, o valor acertado teria sido de US$ 1.000. A encomenda foi discutida por mensagem, na qual o comprador perguntou quando Oliveira conseguiria produzir dez cartões do Seguro Social e pediu um desconto para que o negócio fosse vantajoso para ambos.
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Nos Estados Unidos, o cartão do Seguro Social é utilizado em diferentes procedimentos administrativos e trabalhistas, funcionando como o CPF no Brasil. Já o green card comprova o direito de residência permanente legal no país.
Oliveira ainda não foi considerado culpado.