Brasileiro é preso nos EUA por venda de documentos falsos a imigrantes ilegais

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Um brasileiro de 39 anos foi preso nos EUA acusado de vender documentos falsificados, como green cards e cartões do Seguro Social, a imigrantes. Romulo Ferreira de Oliveira, detido em Massachusetts, pode pegar até 15 anos de prisão, multa e deportação. O caso envolve a venda a um informante em duas ocasiões.

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Um brasileiro de 39 anos foi preso nos Estados Unidos sob a acusação de vender documentos falsificados a imigrantes. Segundo o Departamento de Justiça americano, Romulo Ferreira de Oliveira teria negociado cartões de residência permanente, conhecidos como green cards, e cartões do Seguro Social. Ele foi detido em 13 de outubro, em Massachusetts, e pode ser condenado a até 15 anos de prisão.

Morador de Braintree, cidade próxima a Boston, Oliveira compareceu a uma audiência de custódia em 16 de outubro. Além da pena de prisão, ele pode receber uma multa de até 250 mil dólares (cerca de 1,25 milhão de reais) e está sujeito à deportação.

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O caso

De acordo com a investigação, o brasileiro teria vendido os documentos a um informante em duas ocasiões. Em 18 de julho, a negociação teria envolvido um cartão de residente permanente legal e um cartão do Seguro Social. Dez dias depois, ele teria fornecido outros onze cartões do Seguro Social e uma carteira de habilitação brasileira.

Segundo o jornal local Boston Herald, a primeira encomenda custou US$ 200. Na segunda negociação, o valor acertado teria sido de US$ 1.000. A encomenda foi discutida por mensagem, na qual o comprador perguntou quando Oliveira conseguiria produzir dez cartões do Seguro Social e pediu um desconto para que o negócio fosse vantajoso para ambos.

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Nos Estados Unidos, o cartão do Seguro Social é utilizado em diferentes procedimentos administrativos e trabalhistas, funcionando como o CPF no Brasil. Já o green card comprova o direito de residência permanente legal no país.

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Oliveira ainda não foi considerado culpado.