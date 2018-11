Brasileiro é morto após ser sequestrado por guerrilheiros no Paraguai

O corpo do brasileiro Valmir de Campos, de 48 anos, foi encontrado na última segunda-feira, 19, pela Força Tarefa Conjunta, grupo de elite das Forças Armadas do Paraguai após ele ter sido vítima de um sequestro por guerrilheiros do Exército do Povo Paraguaio (EPP).

A vítima trabalhava com a extração de madeira em uma fazenda em Santa Rosa del Araguay com mais quatro pessoas, quando foi abordada por cinco criminosos que usavam uniforme do EPP e estavam fortemente armados.

Após incendiar parte do maquinário da propriedade, o grupo liberou os outros trabalhadores, mas seguiu com Campos, que acabou assassinado a tiros. Ele era sobrinho do prefeito de Coronel Sapucaia (MS), Rudi Paetzold (MDB).

A localidade é uma das maiores áreas de influência do Exército do Povo Paraguaio, que utiliza os sequestros como meio principal de angariar recursos financeiros desde sua fundação em 2008.

‘Robin Hood’

O EPP foi formalmente formado em 2008, mas o movimento rebelde por trás da guerrilha marca presença no norte do Paraguai por quase 20 anos.

Habilidosos com explosivos e equipados com armas automáticas, os rebeldes do EPP são regularmente ligados a grupos armados estrangeiros, como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Sua ideologia é uma mistura das doutrinas marxista, leninista e guevarista, com uma característica local muito particular: o grupo reverencia o ditador que controlou o país após sua independência, José Gaspar Rodríguez de Francia. O político selou as fronteiras do Paraguai ao comércio exterior para impulsionar o desenvolvimento interno e executou e encarcerou centenas de seus oponentes.

Guerrilheiros do EPP em imagem feita em 2015 (Reprodução/Twitter) Guerrilheiros do EPP em imagem feita em 2015 (Reprodução/Twitter)

Reportagem publicada por VEJA em 2015 mostrava que o EPP se financiava por meio da cobrança das chamadas “taxas revolucionárias” de donos de propriedades agrícolas locais, segundo relato de um fazendeiro da cidade de Horqueta – um dos locais de mais força do grupo – ao jornal britânico The Guardian.

“Eles afirmam ser como Robin Hood, roubando dos ricos para dar aos pobres, mas nós somos pessoas que trabalham duro também”, contou o homem que pediu para ser mantido em anonimato após ter sido advertido pelas guerrilhas para não falar com a imprensa.