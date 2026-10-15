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Brasileiro é encontrado morto na Turquia antes de ser deportado

Lucas Medeiros estava no país de férias e teria se envolvido em discussão, antes de ser levado a centro de imigração

Por Sophia Paiva 15 out 2026, 13h42
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Lucas Medeiros (Reprodução/Reprodução)
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O brasileiro Lucas Nascimento de Medeiros, de 33 anos, foi encontrado morto na Turquia, depois de ser detido no país. As circunstâncias do caso ainda não foram totalmente esclarecidas.

De acordo com Marcos Medeiros, irmão da vítima, o último contato que tiveram com Lucas foi na quinta-feira, 8, quando ele enviou sua localização por mensagem e disse em ligação que estava em um centro de imigração, de onde viajaria ao Brasil, para chegar na segunda-feira 12 ao Aeroporto de Guarulhos.

Dias após o último contato com Lucas, segundo boletim de ocorrência, os familiares receberam uma ligação, em nome do consulado brasileiro em Istambul, afirmando que ele havia sido encontrado morto em um quarto de hotel, na cidade de Esmirna.

Natural de Natal (RN), Lucas trabalhava como programador e vivia em Portugal havia sete anos. Ele estava na Turquia de férias quando se envolveu em uma discussão religiosa, em torno de comentários sobre Jesus. A informação consta no boletim de ocorrência, segundo o relato do irmão, João Marcos Nascimento de Medeiros.

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Depois do caso, Lucas teria ido às autoridades locais para relatar o que aconteceu, mas acabou retido em um centro de imigração em Esmirna. A família sabia da deportação e achava que ele continuava sob a guarda e a proteção das autoridades locais até voltar para o Brasil. 

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