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Brasileiro com fantasia de agente do ICE é preso durante votação na Flórida

Danilo Silva, de 46 anos, foi acusado de intimidar eleitores, tentar subornar policiais e usar ilegalmente insígnia das forças de segurança

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 12h40 | Atualizado em 7 out 2026, 14h08
Homem de camisa florida e calça bege em frente a um carro de polícia branco com luzes azuis e vermelhas acesas. Outros homens e uma mulher sentada no banco do passageiro. Ao fundo, um prédio com a inscrição Miguel B. Fernandez e pessoas observando. Um sinal de STOP vermelho à esquerda e um tronco de árvore à direita.
Danilo Silva foi preso por policiais à paisana após intimidar eleitores brasileiros vestindo a roupa dos agentes do ICE (Redes sociais/Reprodução)
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Brasileiro com fantasia de agente do ICE é preso durante votação na Flórida Priorize VEJA no Google

Um brasileiro de 46 anos foi preso no domingo, 4, após comparecer vestido com roupas semelhantes às usadas por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) a um local de votação das eleições brasileiras em Miami, na Flórida. Danilo Silva foi acusado de intimidar eleitores, tentar subornar policiais, usar ilegalmente insígnias policiais e perturbar a ordem pública. O momento da prisão foi registrado pela emissora NBC 6.

Segundo o gabinete do xerife do condado de Miami-Dade, Silva circulava pelo campus de Kendall do Miami Dade College, onde brasileiros votavam, usando boné e jaqueta com identificação do ICE, óculos escuros, máscara cobrindo o rosto e botas táticas. De acordo com o relatório policial, ele abordava pessoas e caminhava pelo local de maneira considerada agressiva.

Após receber denúncias, policiais à paisana passaram a monitorar a área. Em determinado momento, Silva foi confrontado por dois homens, um deles com o celular apontado para a cena. 

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Questionado pelos agentes, Silva admitiu que não pertencia ao ICE. Segundo o relatório, ele afirmou que as roupas eram uma “fantasia” comprada pela internet, na Amazon. O brasileiro contou ainda que havia ido inicialmente ao local para votar usando uma camisa da seleção brasileira. Depois, voltou ao carro, trocou de roupa e retornou ao campus com o traje semelhante ao dos agentes de imigração.

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Aos investigadores, Silva disse que queria apenas “ver a reação das pessoas”. Ele foi detido em flagrante e, segundo o relato policial, ficou exaltado durante a abordagem. Ainda de acordo com as autoridades, o brasileiro ameaçou um dos investigadores, afirmando que ele se arrependeria da decisão de prendê-lo.

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Segundo o Miami Herald, Silva também teria tentado subornar os policiais para evitar a prisão. Ele teria oferecido dinheiro e dito que poderia comprovar a transferência pelo celular.

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O brasileiro foi levado ao Centro de Detenção Turner Guilford Knight. Ele responde por acusações de intimidação de eleitores, tentativa de suborno, uso ilegal de insígnia policial e conduta desordeira.

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