Brasileiro com fantasia de agente do ICE é preso durante votação na Flórida

Um brasileiro de 46 anos foi preso no domingo, 4, após comparecer vestido com roupas semelhantes às usadas por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) a um local de votação das eleições brasileiras em Miami, na Flórida. Danilo Silva foi acusado de intimidar eleitores, tentar subornar policiais, usar ilegalmente insígnias policiais e perturbar a ordem pública. O momento da prisão foi registrado pela emissora NBC 6.

Segundo o gabinete do xerife do condado de Miami-Dade, Silva circulava pelo campus de Kendall do Miami Dade College, onde brasileiros votavam, usando boné e jaqueta com identificação do ICE, óculos escuros, máscara cobrindo o rosto e botas táticas. De acordo com o relatório policial, ele abordava pessoas e caminhava pelo local de maneira considerada agressiva.

Após receber denúncias, policiais à paisana passaram a monitorar a área. Em determinado momento, Silva foi confrontado por dois homens, um deles com o celular apontado para a cena.

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Questionado pelos agentes, Silva admitiu que não pertencia ao ICE. Segundo o relatório, ele afirmou que as roupas eram uma “fantasia” comprada pela internet, na Amazon. O brasileiro contou ainda que havia ido inicialmente ao local para votar usando uma camisa da seleção brasileira. Depois, voltou ao carro, trocou de roupa e retornou ao campus com o traje semelhante ao dos agentes de imigração.

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Aos investigadores, Silva disse que queria apenas “ver a reação das pessoas”. Ele foi detido em flagrante e, segundo o relato policial, ficou exaltado durante a abordagem. Ainda de acordo com as autoridades, o brasileiro ameaçou um dos investigadores, afirmando que ele se arrependeria da decisão de prendê-lo.

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Segundo o Miami Herald, Silva também teria tentado subornar os policiais para evitar a prisão. Ele teria oferecido dinheiro e dito que poderia comprovar a transferência pelo celular.

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O brasileiro foi levado ao Centro de Detenção Turner Guilford Knight. Ele responde por acusações de intimidação de eleitores, tentativa de suborno, uso ilegal de insígnia policial e conduta desordeira.