Brasileiro chefe de quadrilha é detido no Paraguai

Agentes antidrogas detiveram nesta terça-feira em um departamento de Assunção o traficante brasileiro Adriano Augustin Calonga Lechuga, considerado o chefe de um grupo criminoso dedicado ao tráfego de armas e de cocaína do Paraguai ao Brasil.

A detenção ocorreu em um edifício de luxuosos apartamentos em um bairro da capital paraguaia em que Calonga Lechuga vivia sozinho, segundo informou a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad).

O brasileiro, que permanece na sede de operações da Senad, estava foragido desde meados de 2017 e se refugiou no Paraguai para continuar com as operações de narcotráfico, acrescentou a secretaria em um comunicado.

Sua saída do Brasil ocorreu após a operação “Malote”, realizada pela Polícia Federal, na qual foram confiscados mais de 400 quilos de cocaína e cinco toneladas de maconha.

De acordo com a Senad, o traficante liderava no Paraguai uma organização que transferia até 400 quilos de cocaína e toneladas de maconha para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

As autoridades paraguaias aguardam a extradição de Calonga Lechuga ao Brasil, em cumprimento a uma ordem de prisão contra o narcotraficante.