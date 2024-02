Brasileira-palestina e três filhos pequenos são autorizados a deixar Gaza

Um bebê nascido na véspera do Natal de 2023, uma criança de 2 anos, outra de 4 e a mãe dos pequenos, todos brasileiros-palestinos, foram autorizados nesta quarta-feira, 7, a deixar a Faixa de Gaza para se refugiarem no Brasil. A família deve cruzar a fronteira entre o enclave e o Egito, pela passagem de Rafah, na quinta-feira, 8, e embarcar em um voo no mesmo dia.

Segundo o Planalto, os quatro percorrerão uma estrada por seis horas até a capital egípcia, Cairo, em veículo alugado pela embaixada brasileira no Egito. Lá, espera por eles uma aeronave comercial com as despesas custeadas pelo governo brasileiro.

Operação em curso

A medida faz parte da operação do governo federal para repatriar brasileiros da zona de conflito no Oriente Médio, em vigor desde outubro. De acordo com Alessandro Candeas, embaixador do Brasil na Palestina, a família já figurava em listas anteriores, mas não puderam viajar.

“Eles estavam em listas anteriores, mas a mãe não pôde viajar porque estava em estágio avançado da gravidez. Agora, o recém-nascido foi adicionado”, afirmou Candeas.

O embaixador informou que os quatro estavam alojados na cidade de Rafah, em Gaza, numa casa alugada pela representação brasileira em Ramallah, na Cisjordânia, com recursos para alimentos, água e remédios. Receberam “toda a assistência enquanto aguardavam o momento de cruzar a fronteira”, disse o Planalto em comunicado.

Com a adição dos quatro, o governo resgatou um total de 1.559 pessoas da zona de guerra, entre brasileiros e parentes que estavam em Israel, em Gaza e na Cisjordânia. Os voos também trouxeram de volta 53 animais domésticos.

Entraves

Esta é a quarta operação de repatriação de brasileiros vindos da Faixa de Gaza, mais complexas do que os resgates de Israel e Cisjordânia. Isso porque a única fronteira para a saída de civis do enclave palestino é pela fronteira sul, por Rafah na divisa com o Egito. As listas de nomes precisam ser aprovadas por autoridades de Israel, do Egito e de Gaza.

Somando as quatro operações, 149 brasileiros e parentes próximos foram repatriados do lado palestino do conflito – 117 de Gaza (já contando os quatro de agora) e 32 da Cisjordânia.