Brasileira está entre as vítimas de atentado terrorista na França

Atualizado em 29 out 2020, 20h52 - Publicado em 29 out 2020, 20h16

Por Ernesto Neves - Atualizado em 29 out 2020, 20h52 - Publicado em 29 out 2020, 20h16

O Itamaraty confirmou que a brasileira Simone Barreto Silva, de 44 anos, é uma das três vítimas do atentado terrorista na na basílica Notre-Dame de Assunção, em Nice, na França, nesta quinta-feira 29. Natural de Salvador, Simone morava na França há 30 anos e deixa três filhos.

Segundo informações divulgadas pela TV France Info, Simone foi esfaqueada e se refugiou num restaurante em frente à catedral, onde ainda permaneceu por uma hora.

“Ela atravessou a rua ensanguentada, e meu irmão e um dos nossos funcionários a ajudamos, a colocaram no interior do restaurante, sem entender nada, e ela dizia que havia um homem armado dentro da igreja”, disse Brahim Jelloule, proprietário do estabelecimento.

O ato aconteceu por volta das 9h no horário local (5h de Brasília) no centro de Nice. O ministro do Interior, Gérald Darmanin, anunciou uma “reunião de crise” após o ataque. Uma das vítimas estava rezando dentro da basílica e foi decapitada.

O presidente Jair Bolsonaro divulgou uma nota de pesar. “Em nome de toda a nação brasileira, apresenta suas profundas condolências aos familiares e amigos da cidadã assassinada em Nice, bem como aos das demais vítimas, e estende sua solidariedade ao povo e Governo franceses”.

Segundo a polícia, o principal suspeito foi baleado pela polícia e levado para o hospital, onde está sob custódia. De acordo com o prefeito da cidade, Christian Estrosi, o homem gritou “Allahu Akbar (Deus é grande) diversas vezes antes de ser preso.

O incidente ocorre menos de duas semanas após a decapitação do professor Samuel Paty por um extremista islâmico, que gerou comoção no país. O tutor de História e Geografia lecionou uma aula sobre liberdade de expressão em 16 de outubro e mostrou charges do profeta islâmico Maomé para os alunos, alguns deles muçulmanos. Ao sair da escola, foi atacado. A polícia perseguiu o suspeito e o matou numa cidade vizinha a Paris.

Veja abaixo a íntegra da nota divulgada pelo Itamaraty:

O Governo brasileiro deplora e condena veementemente o atroz atentado ocorrido hoje dentro da Basílica Notre-Dame de Nice, na França, onde um terrorista assassinou três pessoas.

O Governo brasileiro informa, com grande pesar, que uma das vítimas fatais era uma brasileira de 44 anos, mãe de três filhos, residente na França. O Presidente Jair Bolsonaro, em nome de toda a nação brasileira, apresenta suas profundas condolências aos familiares e amigos da cidadã assassinada em Nice, bem como aos das demais vítimas, e estende sua solidariedade ao povo e Governo franceses.

O Brasil expressa seu firme repúdio a toda e qualquer forma de terrorismo, independentemente de sua motivação, e reafirma seu compromisso de trabalhar no combate e erradicação desse flagelo, assim como em favor da liberdade de expressão e da liberdade religiosa em todo o mundo.

Neste momento, o Governo brasileiro manifesta em especial sua solidariedade aos cristãos e pessoas de outras confissões que sofrem perseguição e violência em razão de sua crença.

O Itamaraty, por meio do Consulado-Geral em Paris, presta assistência consular à família da cidadã brasileira vítima do ataque terrorista.