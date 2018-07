Brasileira e filha morrem após cair do 21º andar de prédio no Uruguai

Uma brasileira e sua filha, de quatro anos de idade, morreram após cair do 21º andar de um edifício em Punta del Este, no Uruguai, informou o porta-voz da polícia de Maldonado, Joe López. A imprensa local identificou as vítimas como Luciane Tessman Osvaldt, de 44 anos, e sua filha como L.T.O. As duas são naturais de Porto Alegre.

A mulher estava de férias com o marido e a filha na cidade uruguaia. Segundo López, ela poderia ter se jogado com a criança de madrugada, quando o marido, o médico Alessandro Osvaldt, saiu para fazer compras. Esta é apenas uma das hipóteses com as quais a polícia está trabalhando.

Alessandro Osvaldt garantiu à Polícia que não houve “briga” nem discussão antes do ocorrido. Imagens de câmaras de segurança do prédio coincidem com a versão dele, que tinha saído de carro.

Segundo López, ao chegar ao local, a polícia teve dificuldades para entrar no apartamento – emprestado ao casal por familiares da vítima -, já que as portas estavam fechadas. O caso aconteceu no edifício Torre Lobos, localizado na região de Playa Brava.

Os agentes encontraram indícios de tentativas de rasgar a rede de proteção da janela de um dos quartos e um buraco na do terraço, de onde teriam caído.

O Ministério das Relações Exteriores brasileiro afirmou que está prestando assistência à família das vítimas e que o Consulado em Montevidéu mantém contato com as autoridades locais sobre as investigações do caso.

(Com EFE)