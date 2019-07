Brasileira é encontrada morta em quarto de hotel no Chile

Uma brasileira foi encontrada morta neste sábado 6 em um quarto de hotel em Santiago, no Chile. O Itamaraty confirma a informação e foi avisado do caso pelo namorado da mulher, mas não divulga dados particulares sobre sua identidade. Segundo a Globo News, a vítima é Giovanna Elias Bardi, de 35 anos, moradora de Sorocaba (SP) que visitava o país sozinha, a turismo.

Não há informações sobre as circunstâncias da morte. O caso está sob os cuidados do Consulado Brasileiro no Chile.

Nos últimos meses, dois outros casos fatais envolvendo turistas brasileiros ocorreram no Chile. Em maio, uma família de seis pessoas morreu em um apartamento na capital Santiago, provavelmente vítimas de um vazamento de gás. No mês de junho, um deslizamento de rocha em San José de Maipo causou a morte de duas crianças maranhenses que viajavam acompanhadas dos pais, de 3 e 7 anos de idade.