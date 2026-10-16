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Brasileira é encontrada morta após capotamento de carro em Portugal

Mulher de 49 anos ainda não teve a identidade divulgada; motorista fugiu do local sem camisa e há hipótese de que acidente ocorreu durante ato sexual

Por Luiza Zubelli 16 out 2026, 12h53 | Atualizado em 16 out 2026, 13h00
Policial de costas, vestindo colete amarelo com POLÍCIA e calça escura, sinaliza com a mão direita para um carro branco com faróis acesos, que passa embaçado pela direita. Cones de trânsito laranjas e brancos estão na pista e na calçada, em uma fiscalização noturna
Acidente com brasileira em Odivelas, Portugal (Redes sociais/Reprodução)
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Uma brasileira de 49 anos foi encontrada morta dentro de um carro capotado na Ponte da Bica, no município de Odivelas, região metropolitana de Lisboa. O caso ocorreu na madrugada de quarta-feira, 14, e está sendo investigado pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

De acordo com informações divulgadas pela imprensa portuguesa, funcionários de um posto de combustível testemunharam o acidente e acionaram os serviços de emergência por volta das 3h.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram a vítima nua, inconsciente e em parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, a vítima não resistiu e morreu ainda no local. A mulher ainda não teve a identidade divulgada.

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O motorista do veículo, um português de 26 anos, deixou o carro a pé e sem camisa antes da chegada dos policiais. Testemunhas ouvidas pelo jornal Correio da Manhã afirmaram que ele apresentava ferimentos leves.

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Posteriormente, o homem compareceu a uma delegacia de Odivelas acompanhado por uma advogada. Segundo nota da PSP citada pelo jornal Observador, ele ainda não se apresentou à Divisão de Trânsito. O homem teria sido orientado a comparecer antes ao setor encarregado das investigações do acidente.

A PSP realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do capotamento e a dinâmica dos ocupantes dentro do veículo. Para isso, a perícia recolheu as pegadas no automóvel e analisou as marcas deixadas pelos envolvidos no acidente.

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Relatos de testemunhas levantaram a hipótese de que o casal mantinha relações sexuais com o veículo em movimento, o que poderia ter provocado o acidente. Além disso, a posição em que o corpo da vítima foi localizado levantou questionamentos sobre o uso do cinto de segurança.

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