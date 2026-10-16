Brasileira é encontrada morta após capotamento de carro em Portugal

Ler Resumo





Uma brasileira de 49 anos foi encontrada morta nua dentro de um carro capotado em Odivelas, Lisboa. O motorista português de 26 anos deixou o local do acidente. A polícia investiga as circunstâncias, incluindo a hipótese de o casal estar mantendo relações sexuais com o veículo em movimento.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma brasileira de 49 anos foi encontrada morta dentro de um carro capotado na Ponte da Bica, no município de Odivelas, região metropolitana de Lisboa. O caso ocorreu na madrugada de quarta-feira, 14, e está sendo investigado pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

De acordo com informações divulgadas pela imprensa portuguesa, funcionários de um posto de combustível testemunharam o acidente e acionaram os serviços de emergência por volta das 3h.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram a vítima nua, inconsciente e em parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, a vítima não resistiu e morreu ainda no local. A mulher ainda não teve a identidade divulgada.

O motorista do veículo, um português de 26 anos, deixou o carro a pé e sem camisa antes da chegada dos policiais. Testemunhas ouvidas pelo jornal Correio da Manhã afirmaram que ele apresentava ferimentos leves.

Continua após a publicidade

Posteriormente, o homem compareceu a uma delegacia de Odivelas acompanhado por uma advogada. Segundo nota da PSP citada pelo jornal Observador, ele ainda não se apresentou à Divisão de Trânsito. O homem teria sido orientado a comparecer antes ao setor encarregado das investigações do acidente.

A PSP realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do capotamento e a dinâmica dos ocupantes dentro do veículo. Para isso, a perícia recolheu as pegadas no automóvel e analisou as marcas deixadas pelos envolvidos no acidente.

Continua após a publicidade

Relatos de testemunhas levantaram a hipótese de que o casal mantinha relações sexuais com o veículo em movimento, o que poderia ter provocado o acidente. Além disso, a posição em que o corpo da vítima foi localizado levantou questionamentos sobre o uso do cinto de segurança.