Brasileira é condenada por morte de sósia de Kim Kardashian

Vivian Alexandra Gomez, 53, foi condenada a quatro anos de prisão nos Estados Unidos pela morte de Christina Ashten Gourkani, 34, modelo e criadora de conteúdo conhecida nas redes sociais pela semelhança com Kim Kardashian. A sentença foi dada nesta segunda-feira, 15, na Califórnia. Vivian foi considerada culpada por homicídio culposo e por exercer medicina sem licença.

O caso aconteceu em abril de 2023, em um quarto de hotel em Burlingame, perto do aeroporto de San Francisco. Segundo a promotoria do condado de San Mateo, Vivian viajou da Flórida até a Califórnia para realizar o procedimento estético em Christina. Ela aplicou injeções ilegais de silicone nos glúteos da influenciadora, que passou mal logo depois e morreu no dia seguinte.

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