Brasileira desaparece após acidente de barco na Itália; buscas seguem em Veneza

A brasileira Gabriela Elorriaga, de 26 anos, desapareceu na madrugada de sábado, 12, após um acidente envolvendo duas embarcações na Lagoa de Veneza, na Itália. O corpo de Bombeiros de Veneza informou nesta segunda-feira, 14, que realiza buscas para encontrar a jovem através de equipes de mergulhadores e meios aéreos.

O acidente ocorreu no canal de Tessera, trecho que realiza a ligação com o aeroporto local. A embarcação onde estava Gabriela e o marido afundou após ser atingida por um táxi aquático.

Natural de Ribeirão Preto (SP), Gabriela se mudou para Itália há dois anos, depois de se casar com o italiano Sean Micheli, de 25 anos, com quem trabalhava junto na área de pesca. Sean chegou a ser resgatado em estado grave com traumatismo craniano e múltiplos ferimentos, mas teve a morte cerebral confirmada no hospital. Gabriela, por sua vez, caiu na água e permanece desaparecida.

Continua após a publicidade O Ministério das Relações Exteriores brasileiro informou que, junto ao Consulado Geral do Brasil em Milão, acompanha o caso e presta assistência em contato direto com as autoridades locais e os familiares.