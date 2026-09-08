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Brasileira de 20 anos morre atropelada enquanto andava de patinete elétrico nos EUA

Nathally Alves estava a caminho da escola onde buscaria a irmã mais nova quando foi atingida por um carro em Orlando

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 12h51 | Atualizado em 8 set 2026, 12h54
Brasileira Nathally Alves morre atropelada nos EUA.
Brasileira Nathally Alves morre atropelada nos EUA. (Redes sociais/Reprodução)
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Brasileira de 20 anos morre atropelada enquanto andava de patinete elétrico nos EUA Priorizar nos meus resultados Google

Uma brasileira de 20 anos morreu após ser atropelada enquanto atravessava uma avenida de patinete elétrico em Orlando, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 4. Identificada como Nathally Alves, a jovem estava a caminho da escola onde buscaria a irmã mais nova quando foi atingida por um carro.

Segundo a Patrulha Rodoviária da Flórida, a brasileira foi atropelada enquanto passava pela Avalon Road, próximo ao cruzamento com a Old YMCA Road, em Orange County, na Flórida.

O motorista, um homem de 69 anos morador de Winter Garden, permaneceu no local após a colisão. Nathally foi socorrida e levada ao Health Horizon West Hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do acidente são investigadas pelas autoridades.

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Nathally havia se mudado para os Estados Unidos em janeiro deste ano. Antes disso, vivia na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com a tia, a jovem estava feliz com a nova vida e dizia que não queria voltar ao Brasil.

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Familiares e amigos organizaram uma campanha no site GoFundMe para arrecadar dinheiro para as despesas relacionadas ao funeral da jovem.

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Em uma publicação no Instagram, a mãe da jovem pediu orações pela família. “Você só tinha 20 anos, cheia de sonhos e sua vida foi ceifada do dia para noite brutalmente”, escreveu.

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