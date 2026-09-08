Brasileira de 20 anos morre atropelada enquanto andava de patinete elétrico nos EUA

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Nathally Alves, brasileira de 20 anos, morreu após ser atropelada por um carro em Orlando, EUA, na última sexta-feira. A jovem estava em um patinete elétrico a caminho da escola para buscar a irmã quando o acidente fatal ocorreu. A família, em choque, busca apoio para o funeral enquanto as circunstâncias são investigadas.

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Uma brasileira de 20 anos morreu após ser atropelada enquanto atravessava uma avenida de patinete elétrico em Orlando, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 4. Identificada como Nathally Alves, a jovem estava a caminho da escola onde buscaria a irmã mais nova quando foi atingida por um carro.

Segundo a Patrulha Rodoviária da Flórida, a brasileira foi atropelada enquanto passava pela Avalon Road, próximo ao cruzamento com a Old YMCA Road, em Orange County, na Flórida.

O motorista, um homem de 69 anos morador de Winter Garden, permaneceu no local após a colisão. Nathally foi socorrida e levada ao Health Horizon West Hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do acidente são investigadas pelas autoridades.

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Nathally havia se mudado para os Estados Unidos em janeiro deste ano. Antes disso, vivia na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com a tia, a jovem estava feliz com a nova vida e dizia que não queria voltar ao Brasil.

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Familiares e amigos organizaram uma campanha no site GoFundMe para arrecadar dinheiro para as despesas relacionadas ao funeral da jovem.

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Em uma publicação no Instagram, a mãe da jovem pediu orações pela família. “Você só tinha 20 anos, cheia de sonhos e sua vida foi ceifada do dia para noite brutalmente”, escreveu.