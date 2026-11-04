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Brasileira AtlasIntel é a mais precisa nas eleições de meio de mandato dos EUA

Pesquisa acertou os vencedores das dez disputas definidas para o Senado e das seis para governador, incluindo corridas em estados historicamente republicanos

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 17h03
Cúpula do Capitólio dos EUA ao fundo, iluminada pelo sol poente, com várias bandeiras americanas hasteadas em mastros altos. Em primeiro plano, pessoas em grupos conversam em um gramado verde, sob um céu claro.
Congresso dos Estados Unidos será comandado pelos democratas (Kevin Dietsch/Getty Images)
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A AtlasIntel ficou em primeiro lugar entre 32 institutos de pesquisa no ranking de desempenho das projeções para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos nas eleições de meio de mandato, realizadas nesta terça-feira, 3. Na última pesquisa sobre o voto nacional, a empresa brasileira apontou uma vantagem de 14,1 pontos percentuais para os democratas, apenas 0,3 ponto acima da estimativa de resultado nacional apresentada no levantamento, de 13,8 pontos.

O instituto também identificou corretamente os vencedores de todas as dez disputas para o Senado e das seis eleições para governador com resultados definidos até 4 de novembro, segundo balanço divulgado pela própria empresa. Em algumas das corridas, a diferença entre as projeções e os resultados foi especialmente pequena.

+ Quais são os estados-chave onde os democratas venceram as midterms nos EUA

Em Michigan, a AtlasIntel estimou uma vantagem democrata de 7,1 pontos na disputa pelo Senado, diante de uma margem efetiva de 7 pontos. Na eleição para governador, projetou uma vitória democrata por 8 pontos, contra 10,8 pontos registrados nas urnas. Em Iowa, a previsão para o Senado coincidiu exatamente com o resultado: vitória democrata por 4,1 pontos. Para o governo estadual, a projeção de 10,1 pontos ficou a menos de um ponto da margem final, de 11 pontos.

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Em Ohio, o instituto também acertou exatamente a margem da eleição para governador, ao prever uma vantagem democrata de 7,9 pontos. Na disputa pelo Senado, o erro foi de 2,6 pontos. Já em New Hampshire, a AtlasIntel antecipou resultados de partidos diferentes para os dois cargos: vitória democrata para o Senado e republicana para o governo estadual. A projeção de vantagem republicana de 5,9 pontos na disputa pelo governo ficou a 2,1 pontos do resultado final, de 3,8 pontos.

Na Carolina do Norte, o instituto projetou uma vantagem democrata de 14,9 pontos na disputa pelo Senado, antecipando a dimensão da vitória. O Texas também chamou atenção: a AtlasIntel afirma ter sido um dos apenas dois institutos que previram a vitória democrata de James Talarico em um estado historicamente republicano. A pesquisa final indicava vantagem de 5,9 pontos para o candidato, enquanto a apuração apontou uma diferença de 12,1 pontos. Para o governo estadual, o instituto também antecipou a vitória democrata de Gina Hinojosa, mas subestimou a margem: projetou 1,6 ponto de vantagem, diante dos 7,1 pontos registrados nas urnas.

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+ Quem é James Talarico, primeiro democrata eleito senador no Texas em quase 40 anos

O desempenho também apareceu em outros estados. No Maine, a projeção para o Senado ficou a 1,4 ponto do resultado final. No Kansas, o erro foi de 2,1 pontos. No Alasca, a estimativa para governador apresentou diferença de 2,4 pontos em relação à apuração. Na disputa pelo Senado, o instituto identificou corretamente um candidato democrata na liderança, embora a vantagem nas urnas tenha sido consideravelmente menor.

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