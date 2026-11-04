Brasileira AtlasIntel é a mais precisa nas eleições de meio de mandato dos EUA

A AtlasIntel ficou em primeiro lugar entre 32 institutos de pesquisa no ranking de desempenho das projeções para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos nas eleições de meio de mandato, realizadas nesta terça-feira, 3. Na última pesquisa sobre o voto nacional, a empresa brasileira apontou uma vantagem de 14,1 pontos percentuais para os democratas, apenas 0,3 ponto acima da estimativa de resultado nacional apresentada no levantamento, de 13,8 pontos.

O instituto também identificou corretamente os vencedores de todas as dez disputas para o Senado e das seis eleições para governador com resultados definidos até 4 de novembro, segundo balanço divulgado pela própria empresa. Em algumas das corridas, a diferença entre as projeções e os resultados foi especialmente pequena.

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Em Michigan, a AtlasIntel estimou uma vantagem democrata de 7,1 pontos na disputa pelo Senado, diante de uma margem efetiva de 7 pontos. Na eleição para governador, projetou uma vitória democrata por 8 pontos, contra 10,8 pontos registrados nas urnas. Em Iowa, a previsão para o Senado coincidiu exatamente com o resultado: vitória democrata por 4,1 pontos. Para o governo estadual, a projeção de 10,1 pontos ficou a menos de um ponto da margem final, de 11 pontos.

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Em Ohio, o instituto também acertou exatamente a margem da eleição para governador, ao prever uma vantagem democrata de 7,9 pontos. Na disputa pelo Senado, o erro foi de 2,6 pontos. Já em New Hampshire, a AtlasIntel antecipou resultados de partidos diferentes para os dois cargos: vitória democrata para o Senado e republicana para o governo estadual. A projeção de vantagem republicana de 5,9 pontos na disputa pelo governo ficou a 2,1 pontos do resultado final, de 3,8 pontos.

Na Carolina do Norte, o instituto projetou uma vantagem democrata de 14,9 pontos na disputa pelo Senado, antecipando a dimensão da vitória. O Texas também chamou atenção: a AtlasIntel afirma ter sido um dos apenas dois institutos que previram a vitória democrata de James Talarico em um estado historicamente republicano. A pesquisa final indicava vantagem de 5,9 pontos para o candidato, enquanto a apuração apontou uma diferença de 12,1 pontos. Para o governo estadual, o instituto também antecipou a vitória democrata de Gina Hinojosa, mas subestimou a margem: projetou 1,6 ponto de vantagem, diante dos 7,1 pontos registrados nas urnas.

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O desempenho também apareceu em outros estados. No Maine, a projeção para o Senado ficou a 1,4 ponto do resultado final. No Kansas, o erro foi de 2,1 pontos. No Alasca, a estimativa para governador apresentou diferença de 2,4 pontos em relação à apuração. Na disputa pelo Senado, o instituto identificou corretamente um candidato democrata na liderança, embora a vantagem nas urnas tenha sido consideravelmente menor.