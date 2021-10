Brasil será a sede do encontro do G20 em 2024

Atualizado em 31 out 2021, 16h02 - Publicado em 31 out 2021, 15h53

Por Da Redação

O Brasil será a sede do encontro anual dos líderes do G20 em 2024. O anúncio do local foi feito no encerramento da edição deste ano da reunião das 20 maiores economias do mundo, que, desta vez, teve como sede a Itália. No ano que vem, evento deve ser realizado na Indonésia. Já em 2023, o local escolhido foi a Índia.

No encontro deste ano, o G20 também discutiu meta para limitar aumento da temperatura neste século a 1,5ºC e alcançar a neutralidade na emissão de carbono – apesar da promessa, os líderes não determinaram um prazo para que isso ocorra.

Brasil e os demais países que integram o G20 são responsáveis por 80% das emissões de gases do efeito estufa em todo o planeta. No país, o grande vilão do clima não é a queima do carvão, mas o desmatamento e a pecuária. Reflexo de seu isolamento mundial, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não apareceu em foto na qual os líderes mundiais posaram em frente à Fonte de Trevi, tradicional ponto turístico de Roma. Em vez disso, ele prestigiou um grupo de apoiadores em um encontro que emulou o “cercadinho” do Palácio da Alvorada.