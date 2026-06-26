Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Mundo

Brasil se prepara para levar hospital de campanha, remédios e médicos à Venezuela

Nova leva de ajuda humanitária deve ser transportada pela FAB neste sábado, 27, com kits de emergência para atender até 1.500 pessoas por um mês

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 18h10 | Atualizado em 26 jun 2026, 18h11
Escombros de construção destruída após terremotos na Venezuela (25/06/2026)
Escombros de construção destruída após terremotos na Venezuela (25/06/2026) (Stringer/picture alliance/Getty Images)
Continua após publicidade
Brasil se prepara para levar hospital de campanha, remédios e médicos à Venezuela Priorize VEJA no Google

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou nesta sexta-feira, 26, que vai transportar um hospital de campanha da Marinha para apoiar a Venezuela após os terremotos registrados nesta semana. A nova missão humanitária se soma ao envio prévio de médicos, cães farejadores e equipamentos especializados nesta manhã.

O hospital de campanha, bem como a correspondente equipe médica, será transportado no sábado, 27, por uma aeronave KC-390 Millennium, do Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT) – Esquadrão Gordo. A decolagem está prevista para as 8h, a partir da Base Aérea do Galeão (BAGL), no Rio de Janeiro.

Ministério da Saúde brasileiro acrescentou que, na mesma leva, serão enviados mais de uma tonelada de medicamentos e insumos para atendimentos de emergência. Ao todo, serão cinco kits de calamidade, com total de 111,8 mil medicamentos e insumos. De acordo com a pasta, o lote não compromete o estoque do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Cada kit tem capacidade para atender 1.500 pessoas durante um mês e contêm itens essenciais para o atendimento em situações de emergência, como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, soluções injetáveis, ataduras, gazes, dispositivos para infusão, seringas, luvas, esparadrapos e máscaras”, afirmou o ministério em nota.

Siga
Caixas brancas empilhadas em paletes de madeira, com adesivos da bandeira do Brasil e selos vermelhos, em um armazém com prateleiras altas cheias de produtos e um banner azul ao fundo
Governo brasileiro enviará à Venezuela mais de uma tonelada de medicamentos e insumos para atendimentos de emergência após terremotos. – (Ministério da Saúde/Reprodução)
Continua após a publicidade

Mais cedo, já chegaram à Venezuela cerca de 12 toneladas de material de apoio vindo do Brasil, além de treze bombeiros e dois cães de Minas Gerais, treze bombeiros e dois cães de São Paulo, dez bombeiros e dois cães do Paraná, quatro profissionais de Defesa Civil e outros quatro representantes da Anatel.

A mobilização brasileira, coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, integra o esforço internacional de resposta à emergência humanitária na Venezuela.

Continua após a publicidade

Os terremotos de 7,2 e 7,5 graus de magnitude que atingiram o norte do país na quarta-feira deixaram um cenário de desolação, com dezenas de edifícios que desabaram, em particular na região de La Guaira, uma cidade litorânea próxima de Caracas.

Os dois tremores deixaram quase 1.000 mortos, segundo o balanço mais recente; 50 mil pessoas seguem desaparecidas, estimam as Nações Unidas. Os resgates avançam lentamente e ainda há corpos visíveis sob os escombros. O presidente da Assembleia Nacional e irmão da presidente interina, Jorge Rodríguez, afirmou que o governo contabilizou mais de 200 pessoas presas nos destroços.

Ajuda internacional

Em um discurso na quinta-feira, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou o deslocamento de equipes de outros estados para Caracas e La Guaira, assim como o envio de equipes internacionais, que começaram a desembarcar no país.

Continua após a publicidade

Socorristas de El Salvador e do México já estão em Caracas. A imprensa venezuelana também informou sobre a chegada de equipes e insumos do Chile e da Suíça.

Após a promessa do presidente Donald Trump de ajudar seus “novos e grandes amigos”, o governo dos Estados Unidos ofereceu US$ 150 milhões e o envio de dois navios de guerra, aviões de transporte e helicópteros para apoiar a Venezuela. Um general do Comando Sul do Exército americano, Kevin J. Jarrard, já está em Caracas para “supervisionar” as operações para salvar vidas e prestar “assistência humanitária nas zonas afetadas”.

Outros países, como Espanha, Alemanha, Itália, China e Índia, também prometeram enviar equipes.

Continua após a publicidade

O Itamaraty confirmou a morte de dois brasileiros — um homem e uma mulher — em decorrência dos terremotos no país vizinho.

O Ministério das Relações Exteriores de Portugal informou que nove cidadãos portugueses ou descendentes de portugueses morreram nos terremotos, além dos 56 que estão desaparecidos.

Dois cidadãos chineses também foram confirmados entre as vítimas da tragédia até a tarde de quinta-feira, informou a agência estatal de notícias Xinhua, citando a embaixada em Caracas.

Continua após a publicidade

Já o Ministério das Relações Exteriores da Espanha confirmou a morte de três espanhóis e citou 99 pessoas não localizadas.

Um cidadão ítalo-venezuelano também morreu após o desabamento de um prédio no estado de La Guaira em meio aos terremotos, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da Itália. O governo italiano estima que quase 170.000 pessoas com passaporte italiano vivem na Venezuela.

Publicidade
TAGS:
Brasil
Luiz Inácio Lula da Silva
Terremoto
Tragédia
Venezuela
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).