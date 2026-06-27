Brasil envia segundo voo da FAB para ajudar Venezuela após terremoto

O governo brasileiro envia neste sábado, 27, o segundo voo da Força Aérea Brasileira com ajuda humanitária à Venezuela, onde terremotos deixaram ao menos 920 mortos.

O primeiro voo deixou São Paulo nesta sexta-feira, 26, com 44 militares e 12 toneladas de equipamentos. Desta vez, o avião sairá da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, levando um hospital de campanha da Marinha e cem purificadores de água com painel solar, que têm a capacidade de tratar 5 mil litros por dia. Além disso, mais 48 militares também estarão a bordo.

As ações fazem parte do esforço humanitário internacional após a Venezuela sofrer com os estragos do maior terremoto no país desde 1900. De acordo com o boletim mais recente, além das vítimas fatais, há mais de 3 mil feridos, além de 172 pessoas que ainda estão sob os escombros da destruição causada pelo sismo.

*Com Agência Brasil