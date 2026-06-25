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Brasil envia nesta sexta missão humanitária à Venezuela, anuncia Lula

Apoio foi definido após conversa com a presidente interina Delcy Rodríguez

Por Redação 25 jun 2026, 19h21 | Atualizado em 25 jun 2026, 19h22
Equipes de resgate, incluindo bombeiros e civis, buscam sobreviventes em escombros de um prédio desabado à noite, iluminados por holofotes e lanternas. Eles vestem roupas de proteção e coletes, alguns com capacetes, e se movem cautelosamente sobre os destroços de concreto e ferro.
Equipes de emergência atuam em um prédio em Los Palos Grandes, em Caracas, após terremotos atingirem a Venezuela. 24/06/2026 (Jesus Vargas/Getty Images)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que enviará nesta sexta-feira, 26, um avião KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB) com uma missão humanitária para auxiliar nas buscas por desaparecidos na Venezuela. O país foi atingido por dois terremotos no início da noite de quarta-feira, 24.

“Vamos enviar, nesta sexta, 26, pela manhã, uma missão humanitária de busca e resgate urbano, em avião KC-390 da FAB, que sairá do Aeroporto de Guarulhos, com 36 bombeiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e outros quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações. Com eles vão nove toneladas de equipamentos para ajudar na busca e socorro às vítimas”, escreveu o presidente em uma rede social.

Lula disse ter conversado por telefone com a presidenta encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, para prestar a solidariedade do governo brasileiro à população venezuelana e definir a melhor forma de apoio ao país vizinho.

O presidente informou ainda que outro voo sairá no sábado com mais ajuda. O avião levará equipamentos para a montagem de um hospital de campanha, 100 purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico para cirurgias.

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“Seguiremos acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos de socorro às vítimas para prestar todo o apoio necessário aos nossos irmãos venezuelanos”, finalizou.

Mais cedo, o Ministério da Saúde do Brasil já havia informado que estava em contato com a Venezuela para enviar ajuda com insumos e pessoal da área da saúde ao país vizinho.

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Até o momento, as informações apontam que o número de mortos na Venezuela chega a 188. A atualização foi divulgada pelo presidente do Congresso Nacional do país, Jorge Rodríguez, irmão de Delcy Rodríguez.

Segundo ele, mais de 1, 5 mil pessoas foram hospitalizadas. O número, no entanto, tende a ser bem maior do que o divulgado até o momento. De acordo com o site Desaparecidos Terremoto Venezuela, criado pela sociedade civil para reunir informações extraoficiais sobre vítimas, há mais de 40 mil pessoas desaparecidas.

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Os dois terremotos, de magnitude de 7,5 e 7,2, causaram grande destruição no litoral de Morón, que fica a 160 quilômetros da capital Caracas. A região pertence ao estado de La Guaira, o mais afetado pelos tremores. Prédios, casas e outras edificações desabaram.

(Agência Brasil)

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Delcy Rodríguez
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