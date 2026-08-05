Brasil decide adotar reciprocidade contra os EUA após revogação do visto de embaixadora

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O governo Lula decidiu adotar o princípio de reciprocidade diplomática contra os Estados Unidos, após a revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington. A medida americana seria uma resposta à não concessão do aval diplomático para o embaixador Daniel Perez. O Planalto classifica a ação como uma “escalada deliberada de medidas hostis”.

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O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu que adotará o princípio de reciprocidade diplomática contra os Estados Unidos em resposta à revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, nesta terça-feira, 4.

A medida dos EUA seria uma resposta ao fato de o governo Lula não ter concedido o aval diplomático para que Daniel Perez assuma a embaixada do país americano no Brasil.

Em nota oficial, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República classificou a medida como parte de uma “escalada deliberada de medidas hostis” contra o Brasil e rejeitou os argumentos apresentados pelo governo norte-americano para justificar a decisão.

+ Como imprensa internacional repercutiu revogação de visto da embaixadora do Brasil nos EUA

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As polêmicas medidas de Donald Trump

No comunicado, o Palácio do Planalto afirma ainda que as duas justificativas apresentadas pelos Estados Unidos são “falsas”. O governo sustenta que o processo de concessão de agrément para embaixadores é confidencial, conforme estabelece o artigo 4 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, e argumenta que Washington tornou público o nome de seu indicado antes mesmo de formalizar o pedido de anuência ao governo brasileiro.

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Brasil e Estados Unidos vivem uma fase de conflitos e de distanciamento, depois que o governo Trump decidiu aplicar duas rodadas de tarifas contra o setor produtivo brasileiro. Recentemente, o governo brasileiro negou visto a dois integrantes do governo americano que viriam ao Brasil para supostamente questionar o sistema eleitoral brasileiro.