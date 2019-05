Botsuana autoriza caça de elefantes em seu território

Botsuana decidiu suspender a proibição à caça de elefantes no seu território, adotada em 2014, desde quarta-feira 22. As autoridades alegam que a população dos paquidermes aumentou e passou a afetar a vida de pequenos fazendeiros. Com mais de 135 mil exemplares, Botsuana tem a maior concentração de elefantes do mundo.

A decisão, adotada depois de “extensas consultas com todas as partes envolvidas”, foi antecipada ontem à noite, em comunicado, pelo Ministério de Meio Ambiente, Conservação e Turismo de Botsuana. A instituição justificou que invasões de paquidermes em áreas de cultivo e residenciais aumentou os conflitos entre humanos e elefantes. Também influenciou na decisão a presença maior de predadores, resultante do aumento da população de elefantes.

O governo de Botsuana também alega que a proibição, instaurada em 2014 pelo então presidente Ian Khama, teve um “impacto negativo” na forma de vida de muitas comunidades, que antes se beneficiavam da caça.

Em geral, Botsuana considera haver “consenso geral” entre os envolvidos em favor da abolição do veto, apesar de o Ministério ter aberto um processo de consultas em fevereiro passado porque havia “duas escolas de pensamento” a respeito.

Esse debate envolveu as comunidades afetadas pelo aumento da população de elefantes, autoridades locais, organizações não governamentais, empresas de turismo, pesquisadores e conservacionistas, entre outros.

(Com EFE)