Boris Johnson será multado por festas durante lockdown no Reino Unido

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi informado nesta terça-feira (12) que será multado pela polícia por realizar festas durante o período mais restritivo do lockdown no país.

O ministro do Tesouro, Rishi Sunak, também receberá multa pelos eventos realizados em Downing Street, segundo um porta-voz do governo que conversou com a CNN americana.

O premiê foi acusado de realizar dezessete festas a portas fechadas, com direito muita bebida, sendo que uma delas era para comemorar seu aniversário. Enquanto isso, o resto da sociedade vivia em rigoroso lockdown durante o período mais duro da pandemia de Covid-19.

Johnson alegou que imaginava se tratar de um “encontro de trabalho” e que, é verdade, “não seguiu devidamente as regras”.

Um relatório de investigação de 12 páginas, feito sob comando da servidora pública Sue Gray, apontou “falhas de liderança e julgamento” de Johnson. Segundo Dominic Cummings, ex-conselheiro do premiê, ele teria faltado com a verdade quando disse que uma das festas que participou se tratava, na verdade, de uma reunião de trabalho.