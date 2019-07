Boris Johnson é escolhido o novo primeiro-ministro do Reino Unido

Boris Johnson confirmou o seu favoritismo na disputa interna e foi escolhido como o novo líder do Partido Conservador do Reino Unido – e, consequentemente, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, no lugar de Theresa May, que renunciou após fracassar nas negociações do Brexit.

O ex-prefeito de Londres e defensor ferrenho do Brexit, 55 anos, ganhou de seu concorrente, Jeremy Hunt, com 66% dos 159.320 votos dos membros do partido. A votação interna foi realizada por meio de cédulas eleitorais enviadas pelo correio e finalizada nesta segunda-feira 22.

Segundo a tradição britânica, o premiê eleito só assumirá o posto amanhã. May deve ter uma audiência com a rainha Elizabeth II na tarde de quarta para entregar seu cargo e recomendar Johnson como sucessor.

Em seu discurso após o anúncio da vitória, Johnson elogiou Hunt e afirmou que o atual secretário de Relações Exteriores é uma “fonte de excelentes ideias” e prometeu roubá-las.

Boris Johnson era apontado como favorito para se tornar líder do Partido Conservador desde que Theresa May anunciou que deixaria o cargo, em 24 de maio. Ele já tinha tentado disputar o mesmo postos em 2016, mas, após perder apoio, retirou sua candidatura.

Ele enfrentou nove concorrentes para chegar ao posto de premiê. Os candidatos, contudo, foram sendo eliminados ao longo das últimas semanas, com base em seu desempenho nas pesquisas de opinião. A lista foi reduzida até que sobraram apenas Johnson e Hunt.